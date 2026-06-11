El priista Esteban Villegas es investigado en Estados Unidos y México por nexos con el narco: Loret de Mola

CDMX.- Esteban Villegas, el gobernador priista de Durango, estaría también entre los políticos mexicanos a los que la justicia estadounidense investiga por sus vínculos con los grupos del narcotráfico. Pero, a diferencia de los morenistas, el gobierno de Claudia Sheinbaum también lo tendría en la mira. Las revelaciones las hace hoy Carlos Loret de Mola en su columna Historias de Reportero, donde además asegura que, de ser procesado por Estados Unidos, Villegas sería un “salvavidas” para el gobierno de Sheinbaum ante el costo político de los señalamientos a figuras de Morena.

El periodista detalla que, a diferencia de la protección que Palacio Nacional ha brindado a sus aliados, el gabinete de seguridad está colaborando con el gobierno estadounidense para documentar los presuntos nexos del priista con La Mayiza. PAX NARCA: VILLEGAS LEVANTÓ SOSPECHAS De acuerdo con Loret de Mola, las sospechas del gabinete de seguridad de Sheinbaum sobre el gobernador de Durango comenzaron a los pocos meses de iniciado el sexenio, debido a reportes de inteligencia que apuntaban a un presunto pacto con el crimen organizado. “Toda la información de inteligencia que les llegaba apuntaba en la misma dirección: el gobernador se arregló con el crimen organizado para entregarles el estado a cambio de que mantengan bajo control la violencia. La pax narca, pues”, refiere en el artículo.

Sin embargo, esa “pax narca” habría terminado por convertirse en un obstáculo para la estrategia federal de pacificación en Sinaloa porque los liderazgos criminales que sostenían el conflicto armado en Culiacán utilizaban el territorio duranguense como un santuario. “Pactos como esos hay muchos, pero este en particular se les comenzó a atragantar cuando les empezó a afectar en su estrategia para calmar las aguas en Sinaloa: los narcos que hacían la guerra en Culiacán se cruzaban a vivir protegidos a Durango”, detalla. En específico, Loret señala a las cabezas de la facción de Ismael “El Mayo” Zambada García: su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y su principal brazo operativo, Alfonso “Poncho” Limón. Esas sospechas, de acuerdo con el periodista, empezaron a crecer cuando los operativos federales empezaron a “atorarse” en Durango. “Los funcionarios federales de Seguridad notaban un abismo de diferencia entre lo que sucedía en Durango y la cooperación de otros gobernadores de oposición. En Durango se atoraban los operativos, fracasaban las acciones, no se cumplían los arrestos, arrastraban los pies. Durango era territorio de La Mayiza, en alianza con la organización criminal local de Los Cabrera, y ahí no pasaba nada”, refiere. Una de las detenciones en Durango que involucró a las autoridades de Coahuila por su participación fue la de Édgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, presunto integrante de la CATEM dedicado a la extorsión, sobre quien ya se tenía una orden de aprehensión por delitos cometidos en la entidad. Incluso el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, agradeció públicamente y de manera explícita al Gobierno de Coahuila por su activa participación en el caso, marcando un contraste con la ausencia de un reconocimiento similar hacia Durango.

EL ‘SALVAVIDAS’ Y ANHELADO EMPATE PARA PALACIO NACIONAL La situación dio un giro, según las revelaciones de Loret de Mola, cuando el gobierno de Estados Unidos solicitó información sobre Villegas: “¿Irían sobre él? ¿Estaría en la lista de los sospechosos de la DEA, del Departamento de Justicia?”, menciona sobre las preguntas que se habrían hecho en México. “A diferencia de lo que hicieron en el caso del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas se mostraron notablemente cooperativas y diligentes con los americanos. Sobre Rocha, nada. Sobre Villegas, lo que quisieran”, expone sobre la entrega de información del priista.

Según fuentes policiales de primer nivel citadas en la columna, el Departamento de Justicia se encuentra a punto de tomar una decisión para proceder judicialmente contra el mandatario duranguense. La evidencia, añade, provendría de las detalladas radiografías que miembros del Cártel de Sinaloa bajo custodia estadounidense han aportado sobre la red de complicidades de los gobiernos locales en el denominado “Triángulo Dorado” (Sinaloa, Durango y Chihuahua). Loret de Mola expone que una acción penal de Washington contra un gobernador de oposición caería en el momento oportuno para Sheinbaum, frente a la crisis por los señalamientos a integrantes de su partido por presuntos nexos con el narco, como en el caso de Rocha Moya (Sinaloa), Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas). “El gobierno de Estados Unidos tiene claro que proceder contra el gobernador Villegas sería lanzarle un salvavidas político a la presidenta Claudia Sheinbaum, que les ha sorprendido al asumir personalmente la defensa de los narcopolíticos de Morena... La presidenta Sheinbaum espera con ansias la decisión americana, a ver si cae el primero de oposición. Sería para ella su anhelado empate al marcador”, reflexiona.

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