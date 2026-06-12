Estiman fuga económica de 700 mdd en el Mundial

En un artículo de la máxima investigación anual del IMEF titulada “Más que fútbol: el Mundial 2026 y la integración de América del Norte”, publicada el 8 de junio, el analista explicó que el escenario base parte de unos 800 mil visitantes con un gasto promedio de 2 mil 500 dólares, con lo que el gasto turístico directo asciende a 2 mil millones de dólares.

A la derrama económica que dejará la celebración del Mundial en México hay que descontarle una fuga de alrededor de 700 millones de dólares, es decir, el 35 por ciento del total estimado, dijo Jorge Anglard, consultor independiente en Estrategia Financiera.

Descontando la fuga del 35 por ciento, que equivale a unos 700 millones de dólares, el gasto que efectivamente permanece en la economía nacional baja a mil 300 millones de dólares.

Sobre esa cifra y aplicando el multiplicador de 1.6, dijo el autor refiriendo cifras de Deloitte, el impacto económico efectivo llega a aproximadamente 2 mil 80 millones de dólares.

Con lo que ignorar la fuga y aplicar el multiplicador sobre el total daría 3 mil 200 millones, un número más atractivo políticamente, pero que sobrestima el beneficio real para la economía doméstica.

“Hay un contrapeso al efecto multiplicador que los análisis optimistas del turismo tienden a minimizar: la fuga económica, o tourism leakage. La idea es simple. No todo el gasto de un turista se queda en el país anfitrión. Una parte se va en importaciones de los bienes que consume, otra en las utilidades que repatrian las aerolíneas y cadenas hoteleras extranjeras, una más en servicios producidos fuera de la región.

“En economías abiertas esta fuga puede representar entre 30 y 50 por ciento del gasto inicial. Para México, con su apertura comercial y la presencia considerable de operadores transnacionales en el sector turístico, una estimación conservadora sitúa esa pérdida en torno al 35 por ciento”, indicó Anglard Martínez.

Por ciudad, la distribución refleja la concentración de partidos: Ciudad de México absorbería alrededor de 400 mil visitantes con un impacto total cercano a mil 600 millones de dólares; Guadalajara contaría con 250 mil visitantes y un impacto próximo a mil millones, mientras que Monterrey tendría 150 mil visitantes y unos 600 millones.

En términos del PIB estatal del sector servicios, eso equivale a cerca de 0.45 por ciento en Ciudad de México, 0.35 por ciento en Jalisco y 0.30 por ciento en Nuevo León. A escala nacional, el valor agregado generado representaría entre 0.11 por ciento y 0.14 por ciento del PIB, de acuerdo con Sectur.