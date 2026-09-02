Estrena La Mañanera de Sheinbaum nuevo foro tras Segundo Informe de Gobierno

Después de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estrenó cambios en el espacio donde diariamente encabeza La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional. El principal cambio se encuentra en la configuración visual del Salón Tesorería, recinto que se ha convertido en el escenario habitual de las conferencias matutinas de la mandataria federal y de las presentaciones de integrantes de su gabinete.

La modificación llamó la atención de los reporteros presentes debido a que el foro luce diferente al que había acompañado las conferencias durante los meses anteriores. El cambio más evidente está en la pared que funciona como fondo detrás del atril presidencial.

“LOS VEÍA MUY LEJOS”: SHEINBAUM EXPLICA EL CAMBIO Durante la conferencia, la presidenta explicó a los representantes de los medios que la nueva distribución del espacio tiene una razón sencilla: acercar visualmente a quienes cubren la conferencia. “Los acerca más”, comentó la mandataria al referirse a la nueva configuración del foro, antes de explicar el motivo del cambio: “Los veía muy lejos”. Hasta antes de esta renovación, el escenario de La Mañanera del Pueblo contaba principalmente con un solo panel plano como fondo. Frente a ese espacio se colocaba el atril desde donde Sheinbaum ofrecía sus mensajes y participaban funcionarios o invitados.

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La nueva estructura modifica esa imagen y apuesta por una distribución compuesta por diferentes superficies colocadas de manera angular hacia el interior, lo que genera una apariencia distinta en comparación con el diseño anterior. ASÍ ES EL NUEVO DISEÑO DEL SALÓN TESORERÍA El nuevo foro está integrado por tres paredes principales, cada una con una función y elementos visuales particulares. La distribución permite aprovechar mejor el espacio para las transmisiones, presentaciones y materiales audiovisuales utilizados durante las conferencias. Una de las paredes cuenta con un proyector, destinado a mostrar gráficas, videos y otros materiales que puedan utilizarse durante las explicaciones de la presidenta o de los funcionarios que participan en La Mañanera del Pueblo. Otra sección del escenario presenta la imagen de una joven mexicana abanderada, en el espacio donde se ubica la presidenta durante sus conferencias. Este elemento forma parte de la nueva identidad visual del foro estrenado después del Segundo Informe de Gobierno. La tercera pared incorpora las leyendas “Conferencia del Pueblo” y “Gobierno de México”, además de un diseño de mosaico floral colocado en uno de los laterales. En esa zona también se encuentran las sillas destinadas a los funcionarios e invitados que acompañan a la mandataria. UN NUEVO ESCENARIO PARA LAS CONFERENCIAS MATUTINAS El rediseño representa uno de los cambios visuales más notorios en el espacio desde donde Claudia Sheinbaum encabeza sus encuentros matutinos con medios de comunicación. Aunque el Salón Tesorería de Palacio Nacional mantiene su función como sede de las conferencias, la nueva distribución transforma la imagen del escenario que aparece diariamente en las transmisiones oficiales. La renovación llegó inmediatamente después del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, por lo que el estreno del nuevo foro marcó el inicio de una nueva etapa visual para La Mañanera del Pueblo.

DATOS CURIOSOS · El antiguo diseño del foro tenía como principal característica un panel plano ubicado detrás del atril presidencial. · El nuevo escenario está formado por tres paredes colocadas en ángulo hacia el interior. · Una de las nuevas secciones permitirá proyectar gráficas y videos durante las conferencias. · El foro incorpora las leyendas “Conferencia del Pueblo” y “Gobierno de México”. · Claudia Sheinbaum explicó el cambio con una frase dirigida a los reporteros: “Los veía muy lejos”.