Sheinbaum defiende megaobras de la 4T en su Segundo Informe

CDMX.- Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno desde el patio central de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió las Megaobras de la 4T impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien gobernó el país de 2018 hasta el 2024. Ante sus más de 300 invitados, entre los que destacaron su gabinete legal y ampliado, gobernadores y gobernadoras, así como invitados especiales, la Presidenta de México habló de los avances del Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Interoceánico, obras insignias del movimiento de la Cuarta Transformación.

Cerca de cumplirse las 12 del mediodía y a una hora de presentar los avances de su Gobierno, Sheinbaum Pardo dedicó varios minutos de su informe para resaltar la visita de millones de pasajeros a las distintas Megaobras impulsadas por la 4T. ”Aprovecho para informarles, a todos aquellos que auguran que no funciona, que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado”, afirmó.

DESTACA SHEINBAUM UN MILLÓN DE PASAJEROS TRANSPORTADOS POR MEXICANA Sobre la aerolínea Mexicana de Aviación, la jefa del Ejecutivo destacó que a casi tres años de su creación, ha transportado a un millón de pasajeros y adelantó que “llegaremos al triple con 14 aviones más de acuerdo a sus metas”. Agregó que el AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros, sólo en el primer semestre de 2026, una cifra que, subrayó, está “incluso por encima de lo planeado”.

En cuanto al Tren Interoceánico, el mismo que descarriló el pasado diciembre de 2025 y dejó a 14 personas sin vida, la Presidenta de México confirmó que iniciará nuevamente sus operaciones para pasajeros entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, esto, dependiendo de sus tramos Asimismo, enfatizó en que el mismo Tren Interoceánico ha transportado un total de 2 millones de toneladas a más de dos años de haber iniciado sus operaciones. En otras obras, Sheinbaum Pardo enfatizó que hay avances en los trenes AIFA-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Nuevo Laredo, Querétaro-Guadalajara, Salina Cruz-Ciudad Hidalgo, Roberto Ayala-Dos Bocas, así como el Tren Maya de carga.