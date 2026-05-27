Evacúan Poder Judicial en San Lázaro por amenaza de bomba; SSC despliega operativo

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    Evacúan Poder Judicial en San Lázaro por amenaza de bomba; SSC despliega operativo
    Elementos de la SSC y binomios caninos realizaron inspecciones en el Poder Judicial de San Lázaro tras una amenaza de bomba. VANGUARDIA

Más de 500 personas fueron evacuadas del Poder Judicial en San Lázaro tras reporte de presunto artefacto explosivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y cuerpos de emergencia desplegaron un operativo en las instalaciones del Poder Judicial ubicadas en la zona de San Lázaro, en la Ciudad de México, luego de recibir un reporte sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, la alerta se originó tras una llamada anónima realizada al número de emergencias 911, mediante la cual se notificó sobre un supuesto objeto explosivo en el edificio judicial. El aviso fue recibido por personal de Seguridad Interna, que activó de inmediato los protocolos correspondientes y notificó a las autoridades capitalinas.

Como parte de las medidas preventivas, se llevó a cabo el desalojo de trabajadores, litigantes, visitantes y demás personas que se encontraban dentro de las instalaciones al momento de la alerta. Según reportes difundidos por medios de comunicación, más de 500 personas fueron evacuadas del inmueble.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-amenaza-de-bomba-en-aeronave-de-viva-aerobus-en-el-aicm-EE20426763

SSC DESPLIEGA OPERATIVO CON BINOMIOS CANINOS Y ESPECIALISTAS

Tras la activación de los protocolos de seguridad, arribó al lugar personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la SSC, especializado en la atención de situaciones de riesgo y manejo de explosivos.

Las autoridades implementaron un perímetro de seguridad en las inmediaciones del complejo judicial mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Como parte de las revisiones, un binomio canino especializado en detección de explosivos recorrió distintas áreas del inmueble para descartar la presencia de objetos sospechosos o materiales de riesgo.

Los recorridos incluyeron oficinas, accesos, pasillos y áreas comunes de las instalaciones judiciales.

Hasta el momento, las autoridades no han localizado ningún artefacto explosivo ni se ha confirmado la existencia de una amenaza real. Sin embargo, el operativo de revisión y vigilancia continuó durante varias horas mientras permanecían activados los protocolos preventivos.

EN MAYO TAMBIÉN RECIBIERON UNA AMENAZA DE BOMBA

La movilización de este miércoles ocurre apenas unas semanas después de otro incidente similar registrado el pasado 14 de mayo en instalaciones de Ciudad Judicial.

En aquella ocasión también se reportó una presunta amenaza de bomba, situación que derivó en el desalojo de trabajadores, litigantes y visitantes como medida preventiva.

De acuerdo con los reportes de ese día, la advertencia fue recibida a través de canales electrónicos enviados al personal del Poder Judicial, lo que provocó la intervención de elementos de la SSC y del Agrupamiento Zorros.

Durante ese operativo se realizaron revisiones exhaustivas en oficinas, pasillos, accesos y zonas comunes del complejo judicial, sin que se encontraran artefactos explosivos.

IMÁGENES DEL OPERATIVO CIRCULAN EN REDES SOCIALES

Durante la movilización registrada este miércoles, diversos medios de comunicación y usuarios de redes sociales difundieron fotografías y videos donde se observa a personas desalojadas concentradas en el exterior del inmueble, así como la presencia de elementos de seguridad y equipos especializados realizando labores de inspección.

Las imágenes muestran unidades de emergencia, personal de seguridad y binomios caninos desplegados en los alrededores de las instalaciones judiciales de San Lázaro.

https://vanguardia.com.mx/informacion/alertan-por-retos-virales-con-falsas-amenazas-en-escuelas-piden-no-difundir-rumores-DA20464135

OAJ NO HA EMITIDO POSICIONAMIENTO AL RESPECTO

Hasta el momento, el Órgano de Administración Judicial no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el reporte recibido ni sobre los resultados preliminares de las inspecciones realizadas en el inmueble.

Las autoridades capitalinas mantienen resguardada la zona mientras continúan las revisiones correspondientes y se determina el origen de la amenaza reportada al sistema de emergencias.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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