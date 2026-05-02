Alertan amenaza de bomba en aeronave de Viva Aerobus en el AICM

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    Alertan amenaza de bomba en aeronave de Viva Aerobus en el AICM
    Alertan posible bomba en aeronave en el AICM Cuarto oscuro | Artemio Guerra Baz

Elementos de seguridad aeroportuaria de la BLONAE inspeccionaron la aeronave procedente de Cancún con destino a Merida

El 2 de mayo se reportó una supuesta amenaza de bomba en un avión de Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El incidente se relacionó con la aeronave con matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.

Tras notificación de un posible artefacto explosivo en la aeronave, elementos de seguridad inspeccionaron el equipo, y hasta el momento no se ha detectado la presencia de una bomba en la aeronave de Viva Aerobus.

Personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo’. detalló el informe.

Tras no haberse detectado un dispositivo explosivo, o indicios de sabotaje o complicaciones, el AICM compartió la siguiente declaración:

En coordinación con el Comando General de la AICM, realizaron la inspección de la aeronave y el equipaje, de acuerdo con los protocolos de acción autorizados, sin encontrar ninguna indicación de la presencia de ningún artefacto’.

https://vanguardia.com.mx/dinero/amplian-en-aeropuerto-de-saltillo-alcance-de-vuelo-interestatal-incluira-a-monterrey-BC20336034

No se ha confirmado si los vuelos fueron suspendidos, o pospuestos, hasta nuevo aviso de las autoridades aeroportuarias.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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