Alertan amenaza de bomba en aeronave de Viva Aerobus en el AICM

El 2 de mayo se reportó una supuesta amenaza de bomba en un avión de Viva Aerobus en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El incidente se relacionó con la aeronave con matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la Terminal 1.

Tras notificación de un posible artefacto explosivo en la aeronave, elementos de seguridad inspeccionaron el equipo, y hasta el momento no se ha detectado la presencia de una bomba en la aeronave de Viva Aerobus.

‘Personal de seguridad AVSEC del aeropuerto y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria a través de elementos del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), en coordinación con la Comandancia General del AICM, llevaron a cabo la revisión de la aeronave y del equipaje, conforme a los protocolos de actuación autorizados, sin que encontraran indicios de presencia de algún artefacto explosivo’. detalló el informe.

Tras no haberse detectado un dispositivo explosivo, o indicios de sabotaje o complicaciones, el AICM compartió la siguiente declaración:

‘En coordinación con el Comando General de la AICM, realizaron la inspección de la aeronave y el equipaje, de acuerdo con los protocolos de acción autorizados, sin encontrar ninguna indicación de la presencia de ningún artefacto’.