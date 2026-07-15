Exige PAN investigar a jueza que liberó a ‘El Titán’

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    Exige PAN investigar a jueza que liberó a ‘El Titán’
    Anaya cargó contra Morena por detentar, dijo, un control del Poder Judicial para defender a delincuentes. ESPECIAL

El senador Ricardo Anaya dice que la medida deja al descubierto la destrucción del Poder Judicial, propiciada por la 4T con reformas

La bancada del PAN en el Senado exigió que se abra una investigación a la jueza responsable de la liberación de José Antonio Cortés Huerta, “El Titán”, señalado por el Gobierno federal como cabecilla de una célula del Cártel del Noreste.

En opinión del coordinador del grupo, Ricardo Anaya, esa liberación deja al descubierto la destrucción del Poder Judicial que propició con su reforma la 4T.

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“¡Ahí está su reforma judicial! Dijeron que con el voto popular iban a limpiar al Poder Judicial y no lo limpiaron, lo destrozaron, está peor que nunca, lo acabamos de ver. Una jueza electa a través de acordeones, en la fraudulenta reforma y elección judicial, acaba de liberar a un huachicolero”, protestó.

“Lo que nosotros exigimos es que haya una investigación a fondo respecto del actuar de esta jueza”.

En entrevista, Anaya consideró que el asunto evidencia el fracaso de la reforma judicial.

“Que el Poder Judicial está en su peor momento y que esto que ellos ofrecieron como el saneamiento del Poder Judicial resultó en un absoluto y rotundo fracaso para la sociedad”, afirmó.

El ex candidato presidencial censuró a Morena por detentar un control del Poder Judicial con el que puede defender delincuentes y quienes salen perdiendo son los ciudadanos.

El lunes pasado, fue liberado “El Titán”, identificado por el Gobierno federal como líder de una célula del Cártel del Noreste relacionada con el huachicoleo, quien había sido capturado el pasado 9 de mayo en Monterrey.

La jueza de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, María de los Ángeles Padrón Banda, decretó la no vinculación a proceso, que significó la liberación del presunto huachicolero, y que en esa investigación no hay pruebas suficientes para imputarle algún delito.

Padrón Banda fue apoyada con los “acordeones” del Gobernador Samuel García en la pasada elección judicial.

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