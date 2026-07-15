Piden ‘apretar’ a industria alimentaria por obesidad en México

El llamado se produjo durante la inauguración del Congreso Internacional sobre Obesidad (ICO, por sus siglas en inglés), que por primera vez se celebra en México y reúne hasta el 17 de julio a investigadores, profesionales sanitarios y responsables de las políticas públicas en el World Trade Center de la capital.

Expertos en salud hicieron este miércoles un llamado a reforzar las políticas públicas frente a la influencia de la industria alimentaria, al advertir que la obesidad no puede reducirse a decisiones individuales ya que constituye uno de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial.

Durante el simposio ‘Política económica de la obesidad’ expertos de Francia, Estados Unidos, Perú, Tailandia, Filipinas y el Reino Unido, coincidieron en que el rol de los profesionales de la salud es esencial para cambiar a la industria y en que “la solución es adoptar nuevas políticas públicas” que ayuden a la ciudadanía de todo el mundo a tomar buenas decisiones nutricionales.

“Hay que convertir las opciones saludables en las opciones fáciles”, afirmó la doctora Vanessa Garcia-Larsen, quien añadió que poner sellos de advertencias en los paquetes de los productos es una de las mejores maneras de concienciar al consumidor.

Los expertos coincidieron en que la obesidad “no es simplemente una elección personal, sino un reflejo del poder de la industria alimentaria” y añadieron que las industrias de la publicidad y el marketing son “las principales aliadas de la industria alimentaria”.

“Enfrentar a una industria tan poderosa significa enfrentar intereses de gran calibre”, declaró a Efe el exministro de salud de Perú Víctor Zamora.

El exfuncionario afirmó que en las recientes campañas electorales de los diferentes partidos peruanos ninguno incluyó a la obesidad como una prioridad en su agenda de salud, lo cual refleja que es un “problema silenciado”.

A pesar del reto que supone enfrentar a la industria, Zamora ve en países como España ejemplos que invitan al optimismo ya que, señaló, “uno de los principales problemas es la falta de inversión en políticas que combatan la obesidad”.

El congreso se celebra en un contexto en el que más de mil millones de personas, aproximadamente una de cada ocho en el mundo, vivían con obesidad en 2022, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde 1990, la prevalencia entre adultos se ha más que duplicado y entre niños y adolescentes se ha cuadruplicado.

Ese año, más de 390 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años tenían sobrepeso, incluidos unos 160 millones que vivían con obesidad, mientras que el 43% de los adultos presentaba sobrepeso.

El panorama resulta especialmente relevante para México, donde la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2020-2023 estimó que el 37.1 % de los adultos vive con obesidad.

Entre escolares y adolescentes mexicanos, la prevalencia de obesidad aumentó ocho puntos porcentuales en los últimos 15 años.

En América Latina y el Caribe, más de cuatro millones de menores de cinco años y cerca de 50 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años presentan sobrepeso, de acuerdo con la Unicef.

El Congreso cerrará este viernes 17 de julio tras más de 50 presentaciones y tres jornadas de divulgación e investigación científica acerca de la obesidad.