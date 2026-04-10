Exigen conductores de plataforma operar en Aeropuerto de Mty rumbo al Mundial 2026
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Choferes de Uber y DiDi protestan en Monterrey contra operativos de la Guardia Nacional, exigen multas de 45 mil pesos y libre acceso al aeropuerto
Luego de los operativos implementados por la Guardia Nacional, decenas de conductores protestaron ayer en la Explanada de los Héroes para exigir que se les permita trabajar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.
Alrededor de 50 choferes de Uber, DiDi e Indriver afirmaron sufrir acoso de agentes federales. Aseguraron que los oficiales abordan a los usuarios y les hacen preguntas personales, revisan sus celulares para verificar que no tengan plataformas activas, y retiran vehículos con multas que superan los 45 mil pesos.
“Estamos a 60 días de empezar el Mundial y no hemos tenido una respuesta desde la Federación de ese permiso que necesitamos” , expuso Cristina Marmolejo, representante del Colectivo de Conductores de Plataforma en Nuevo León.
“Todos los esfuerzos que se puedan hacer en cuestión de movilidad no van a ser suficientes si estamos esperando que Nuevo León, al ser una de las tres sedes, reciba una cantidad fuerte de turistas” .
Previo a la protesta, los choferes hicieron una caravana desde puntos de Guadalupe y Monterrey, para llegar luego a la calle Zuazua, donde tocaron los cláxones de sus autos.
Marmolejo criticó que la Federación trata a los choferes como informales y delincuentes, pese a que, dijo, en Nuevo León hay hasta 60 mil trabajadores registrados formalmente en las plataformas. Agrega que en Jalisco se permite a los choferes recoger a usuarios en una zona delimitada a 3 kilómetros del aeropuerto, pero en Nuevo León buscan operar dentro de las terminales.
La movilización se realizó de manera simultánea en la Ciudad de México y Guadalajara, ambas sedes del Mundial 2026.