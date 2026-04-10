Exigen conductores de plataforma operar en Aeropuerto de Mty rumbo al Mundial 2026

Alrededor de 50 choferes de Uber, DiDi e Indriver afirmaron sufrir acoso de agentes federales. Aseguraron que los oficiales abordan a los usuarios y les hacen preguntas personales, revisan sus celulares para verificar que no tengan plataformas activas, y retiran vehículos con multas que superan los 45 mil pesos.

Luego de los operativos implementados por la Guardia Nacional , decenas de conductores protestaron ayer en la Explanada de los Héroes para exigir que se les permita trabajar en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Estamos a 60 días de empezar el Mundial y no hemos tenido una respuesta desde la Federación de ese permiso que necesitamos” , expuso Cristina Marmolejo, representante del Colectivo de Conductores de Plataforma en Nuevo León.

“Todos los esfuerzos que se puedan hacer en cuestión de movilidad no van a ser suficientes si estamos esperando que Nuevo León, al ser una de las tres sedes, reciba una cantidad fuerte de turistas” .

Previo a la protesta, los choferes hicieron una caravana desde puntos de Guadalupe y Monterrey, para llegar luego a la calle Zuazua, donde tocaron los cláxones de sus autos.

Marmolejo criticó que la Federación trata a los choferes como informales y delincuentes, pese a que, dijo, en Nuevo León hay hasta 60 mil trabajadores registrados formalmente en las plataformas. Agrega que en Jalisco se permite a los choferes recoger a usuarios en una zona delimitada a 3 kilómetros del aeropuerto, pero en Nuevo León buscan operar dentro de las terminales.

La movilización se realizó de manera simultánea en la Ciudad de México y Guadalajara, ambas sedes del Mundial 2026.