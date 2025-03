Exlíder de Guerreros Unidos asegura ser torturado en penal del Altiplano

Sidronio Casarrubias Salgado, exlíder de Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se volvió a quejar de tortura y tratos crueles e inhumanos dentro del penal del Altiplano, donde se encuentra preso.

En una demanda más de amparo que tramitó contra actos de tortura, alias “El Chino” acusó ahora que entre el 18 y 19 de febrero de este año fue golpeado en su estancia por agentes de seguridad y custodios, quienes, aseguró, le ‘aplicaron llaves dislocando mi espalda hasta la cabeza y desnudaron completamente, me sometieron a recoger basura agachado y me golpearon los testículos y pene y próstata, por lo cual aún sigo con fuertes dolores y no puedo dormir por sangrado’.

En el escrito inicialmente presentado al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Casarrubias Salgado responsabilizó de la tortura y tratos crueles e inhumanos a las autoridades del penal del Altiplano y ofreció como pruebas de los golpes en su contra las videograbaciones de las cámaras con las que cuenta el centro de máxima seguridad.

‘Esto sucedió en el Módulo I sección 1-A estancia 6 y testigo del mismo pasillo 1-A y el vecino de la estancia (5) testigo ocular y presencial Fidencio Córdova Pérez’, aseguró.

‘Solicito se aplique la ley constitucional o leyes que más me favorezcan, nacionales e internacionales de las que México forma parte, todas en beneficio por la tortura y tratos crueles e inhumanos y acoso sexual abuso de autoridades en detrimento de mi persona y se requiera a este centro las bitácoras de ingresos y egresos de esos días 18 y 19 de febrero 2025 y proporcionen los nombres de los oficiales que entraron a ese módulo I en sección 1-A estancias 1 a la 13, ya que no soy letrado en leyes solicito a este H. Juzgado la suplencia y tenga a bien solicitar de emergencia la atención médica especializada y se me practique protocolo de Estambul por peritos expertos en la materia y que sean imparciales que no pertenezcan al poder de este centro ya sea de la UNAM y/o del consejo de la judicatura federal se nombren’, indicó.

Al asumir competencia del asunto, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, ratificó la suspensión de plano concedida al quejoso por el Juzgado Primero de Distrito para efecto de que cesen los actos de tortura y los tratos crueles e inhumanos en su contra.

Además, el juzgador ordenó a un actuario judicial que se traslade al penal del Altiplano y solicite entrevistarse con Sidronio Casarrubias para dar fe de las condiciones físicas en las que se encuentra y si está solo o comparte celda con otras personas, y si puede comunicarse con el resto de la población interna o alguna otra persona.