Expertos afirman que participación de agentes de la CIA en Chihuahua violó la soberanía de México

Además, advirtieron que no es la primera vez que elementos estadounidenses ingresan al país de forma “encubierta” para llevar a cabo operaciones de seguridad.

Especialistas en seguridad consideran que la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en Chihuahua viola la soberanía de México y a su vez los protocolos, leyes y reglamentos para llevar a cabo su entrada al país de manera transparente.

Por otro lado, Donald Trump busca llevarse el crédito de detenciones y desarticulaciones de laboratorios de droga, por ejemplo, y así reforzar su discurso de intervencionismo, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones.

A este hecho se le suma que Chihuahua es gobernado por Maru Campos Galván del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que prevén un riesgo de que sea politizado y en vez de concretarse sanciones para las autoridades que permitieron el acceso sea un choque entre el oficialismo y la oposición, algo que ya sucedió en el Senado este miércoles por la tarde.

Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, explica que dentro de la Ley de Seguridad Nacional existe una cláusula sobre la injerencia de agentes extranjeros en el territorio, mientras que la Ley Reglamentaria de la fracción V del artículo 76 de la Constitución, que habla de la separación de poderes, puede configurarse a quien quebrante los principios del régimen federal.

”Hay que ver quién lo hizo, si fue la gobernadora, si fue la fiscalía, hay que ver quién está detrás. El pacto es que al exterior negociamos con una sola voz y esto podría ser un acto en contra del federalismo”, explicó en entrevista.

Describió que la entrada de los agentes es un modus operandi de servicios de inteligencia estadounidenses que se llevan a cabo en otras partes del mundo.

Es decir, buscan que su presencia sea para fines de “entrenamiento” o “consultoría”; sin embargo, lo que ocurrió en Chihuahua no fue avalado por la Secretaría de Relaciones Exteriores ni en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras dependencias.

“Las amenazas del gobierno de Trump de invadir México se materializaron, no con una fuerza de ocupación convencional, sino con una guerra encubierta, con operaciones clandestinas. La detención de ‘El Mencho’ con inteligencia estadounidense sólo es el síntoma de muchas otras cosas que están operando a nivel de fracciones clandestinas y que no vemos”, advirtió.

Para David Saucedo, experto en seguridad pública, la debilidad del gobierno estatal fue parteaguas para concretar esta colaboración.