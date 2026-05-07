Voraz incendio en Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis deja cinco muertos y casi 40 heridos

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    Voraz incendio en Plaza Fiesta Las Palmas en Los Mochis deja cinco muertos y casi 40 heridos
    Un voraz incendio en la Plaza Fiesta Las Palmas dejó como saldo cinco personas fallecidas y decenas de lesionados, mientras cuerpos de emergencia continúan con las labores de sofocación y remoción de escombros en la zona comercial. PROTECCIÓN CIVIL SINALOA/CUARTOSCURO

Testigos puntualizan que el incendio presuntamente inició en un negocio de comida

Decenas de personas, algunas con bebes en brazos, niños tomados de las manos y adultos mayores, fueron evacuados en medio del miedo y el pánico entre gritos y llantos de la plaza comercial Fiesta Las Palmas de Los Mochis, en Ahome, Sinaloa, ante un fuerte incendio que generó una densa nube humo que saturó el lugar.

El incendio, atendido por personal de emergencias y del Cuerpo de Bomberos, provocó la muerte de cinco personas, presuntamente por intoxicación de monóxido de carbón y 30 personas más fueron hospitalizadas con quemaduras.

Según los datos preliminares brindados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa que se conocen cinco personas adultas perdieron la vida en este siniestro y un número alto tuvieron que recibir auxilio en el exterior por intoxicaciones y crisis nerviosas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pipa-con-combustible-explota-tras-choque-con-tren-en-queretaro-deja-dos-fallecidos-y-un-herido-LO20486836

Los cuerpos de bomberos y de protección civil continúan luchando por sofocar las llamas que se extendieron a otros locales y buscan ventilar el lugar, ante el denso humo que se acumuló a su interior.

De acuerdo con FGE Sinaloa, 10 personas afectadas fueron trasladadas al Hospital General, 14 en la Clínica 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tres en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tres en el Hospital Fátima y siete más fueron trasladados al Centro Médico de Los Mochis.

La Policía de la ciudad de Los Mochis tuvo que cercar varias calles a la redonda de esta enorme plaza comercial, a fin de que los cuerpos de bomberos, protección civil y de la Cruz Roja pudieran ingresar rápidamente al lugar para efectuar sus maniobras de contención del fuego que se propagó en varios locales.

A causa del intenso humo que se acumuló dentro de la plaza, empleados y clientes salieron corriendo del lugar, entre gritos de personas que buscaban a sus familiares, por lo que los socorristas brindaron atención a 20 personas con signos de intoxicación y alteraciones nerviosas.

Testigos puntualizan que el incendio presuntamente inició en un negocio de comida y se extendió rápidamente a otros negocios y tiendas.

Fue a través de un video divulgado en las redes sociales como se conoció el siniestro en la confluencia del boulevard Antonio Rosales y la calle Álvaro Obregón, dos de las más transitadas de la ciudad de los Mochis, donde se ubica este complejo comercial.

Las autoridades de Protección Civil del municipio de Ahome no han dado a conocer el origen del siniestro y el posible registro de personas lesionadas al salir despavoridos de este centro comercial, cuya nube de humo invadió todo su interior.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incendio-en-feria-tabasco-2026-deja-cinco-muertos-investigan-causas-del-siniestro-OF20529043

LISTA DE HERIDOS EN EL INCENDIO DE PLAZA COMERCIAL

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa compartió la lista de los 30 heridos, los cuales fueron llevados a cuatro hospitales con el fin de recibir atención médica. Dicho listado es el siguiente:

Hospital General

- Andrea Yamilleth Guzmán Flores, 20 años;
- Mayra Antonia Rojas Medina, 34 años;
- Siria Obeso Lugo, 37 años;
- María José Obeso Lugo, 30 años;
- Flor América Vázquez Flores, 25 años;
- Yuridia Monserrath Méndez Jiménez, 21 años;
- Jovana Guadalupe Miranda Espinoza, 25 años;
- Jorge Castro Valdez, 65 años;
- Dora Inés Escalante Valdez, 74 años;
- Ethan Isac Peña Obeso, 8 años;

Hospital del ISSSTE

- Jessica Soberanes Arias, 44 años;
- Adela Ruiz Salcedo, 51 años;
- Alonso Soto Flores, 54 años

Clínica 49 del IMSS

- Perla Diznarda Guarneros Castro;
- Blanca Yuleth Ortiz Espinoza;
- Aurora Catalina Delgado Díaz;
- José Ángel Espinoza Martínez;
- Elizabeth Quiñonez Luna;
- Milagros Judith Miranda Castro;
- Emilia Johana Beatriz Zaragoza Barajas;
- Karla Guadalupe Félix García;
- Fernanda Jaqueline Yucupicio López;
- Sophia Guadalupe Valdés Sauceda;
- José Jesús Heredia González;
- Yanderli Bojórquez Sauceda;
- Marily Johana Reyes Cerecer;
- Rosa Esmeralda Salazar Buitimea;

Hospital Fátima
- María José de Jesús Ayala Quiñones, 33 años;
- Alberto Fernando Mendoza Castro, 40 años;
- Sergio Gerardo Rosas Ruiz, 42 años;

Centro Médico de Los Mochis

- Everardo Escalante Sandoval;
- Glenda Paola López Torres;
- Ana Paola Cota Segobia;
- Jesús Wendy Rosas Grijalva;
- Ximena Valdez Verdugo;
- María Fernanda Castillo López;
- Jennifer Alondra Montoya Curiel.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-incendio-le-arrebata-su-patrimonio-y-la-vida-de-su-mascota-presuntamente-provocado-AG20515630

Hasta el momento, se dio a conocer que los fallecidos son tres mujeres y un hombre, aunque detalló que la cifra podría aumentar debido a que continúan las labores para apagar el incendio.

ACTIVAN MISIÓN ECO

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que desplegó la misión ECO en Ahome, luego del siniestro, por onstrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Por lo que el Gobierno de México mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales para dar seguimiento a la atención de este incidente.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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