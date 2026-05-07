Incendio en Feria Tabasco 2026 deja cinco muertos; investigan causas del siniestro

Un incendio registrado la madrugada de este jueves en la Nave 1 del Parque Tabasco, sede de la Feria Tabasco 2026, dejó un saldo de cinco personas fallecidas, informó el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal confirmó la muerte de cinco personas derivado del siniestro y expresó condolencias a sus familiares. “Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente”, señaló.

CONTROLAN INCENDIO EN LA FERIA DE TABASCO Javier May Rodríguez indicó que el fuego ya fue controlado por los cuerpos de emergencia desplegados en la zona. “Sobre el incendio ocurrido esta madrugada en la Nave 1 del Parque Tabasco, preciso lo siguiente: Las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia”, publicó. INCENDIO EN FERIA DE TABASCO QUE COBRÓ LA VIDA DE CINCO PERSONAS INICIÓ EN LA MADRUGADA De acuerdo con los primeros reportes, el incendio inició alrededor de las 02:00 horas, cuando las instalaciones de la feria ya habían cerrado sus puertas al público. La Nave 1 del recinto ferial se encontraba destinada a actividades comerciales y de exposición dentro de la feria estatal que se desarrolla en la ciudad de Villahermosa. Videos difundidos en redes sociales mostraron la intensidad de las llamas que consumieron parte del inmueble. En las imágenes también se observa a personas evacuando el área mientras avanzaba el fuego.

CUERPOS DE EMERGENCIA ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE LA FERIA DE TABASCO TRAS REPORTE DE INCENDIO Tras el reporte del incendio, elementos del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco acudieron al lugar para realizar labores de combate y control del fuego. También participaron corporaciones de seguridad encargadas de acordonar el área y facilitar las maniobras de emergencia dentro del parque ferial. En un primer momento, los reportes preliminares indicaban que únicamente se habían registrado daños materiales y que no había personas lesionadas; sin embargo, horas más tarde el gobernador confirmó el fallecimiento de cinco personas.

GOBERNADOR DE TABASCO SEÑALA QUE HABRÁ INVESTIGACIONES PARA DETERMINAR ORIGEN DE INCENDIO El gobernador Javier May Rodríguez informó que las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio. “Las autoridades de investigación comenzarán su trabajo para determinar las causas del incendio”, señaló el mandatario estatal. Agregó que el gobierno estatal continuará informando sobre el desarrollo de las investigaciones y sobre las decisiones relacionadas con la continuidad de la Feria Tabasco 2026. “Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria”, indicó.

EXPOSITORES DE LA FERIA DE TABASCO QUE FUERON AFECTADOS POR INCENDIO RECIBIRÁN APOYO Además de las afectaciones humanas, el incendio en la Feria de Tabasco provocó daños en espacios utilizados por expositores dentro del recinto ferial. Ante esta situación, el gobernador anunció la implementación de un programa de recuperación económica para las personas afectadas. “Emprenderemos de inmediato un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados. No los dejaremos solos”, expresó. También agradeció la colaboración de asistentes y ciudadanos que ayudaron a evacuar la zona durante la emergencia. “Agradecemos mucho a la población que contribuyó a evacuar la zona cuando ocurrió el siniestro”, añadió. Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre las posibles causas del incendio ni sobre la identidad de las personas fallecidas.

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