Explota pipa de gas en la México-Querétaro y provoca cierre total (video)

La noche del martes 13 de enero de 2025, una pipa cargada con gas LP explotó mientras circulaba por la autopista México-Querétaro, a la altura de La Cañada, después de la desviación a Jilotepec. El siniestro ocurrió alrededor de las 20:25 horas y generó un incendio visible a varios kilómetros de distancia. El accidente provocó el cierre total de la autopista en ambos sentidos, una de las más transitadas del país, justo en hora pico, lo que derivó en severo congestionamiento vehicular. El tránsito fue restablecido hasta las 05:00 horas del miércoles 14 de enero de 2026, tras concluir las labores de enfriamiento y retiro de la unidad.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto de la explosión en el kilómetro 80, mostrando la magnitud del fuego y la onda expansiva. Las imágenes fueron grabadas por automovilistas que se encontraban detenidos en la zona al momento del incidente. TE PUEDE INTERESAR: Tanque de gas revienta y deja 14 heridos, también niños, en Puebla AUTOMOVILISTAS SE ARRIESGAN A GRABAR LA EMERGENCIA Pese al alto riesgo, varios testigos descendieron de sus vehículos para grabar con sus celulares la explosión y el incendio, exponiéndose a una onda expansiva potencialmente mortal. Especialistas advierten que este tipo de material flamable puede generar explosiones secundarias impredecibles.

Protección Civil de Jilotepec confirmó que no se registraron personas lesionadas, aunque subrayó que la cercanía de civiles al punto del siniestro representó un grave peligro. Las autoridades reiteraron el llamado a alejarse de zonas de riesgo y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia. El fenómeno de grabar accidentes extremos ha sido señalado por expertos como una conducta impulsiva alimentada por redes sociales, que puede derivar en tragedias mayores al obstaculizar evacuaciones o provocar víctimas adicionales. EL RECUERDO DE UNA TRAGEDIA MAYOR El accidente en la México-Querétaro trajo a la memoria la explosión ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el distribuidor vial de La Concordia, en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, donde una pipa de gas LP explotó causando la muerte de 32 personas.