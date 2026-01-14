Explota pipa de gas en la México-Querétaro y provoca cierre total (video)
COMPARTIR
TEMAS
La explosión de una pipa de gas LP en la autopista México-Querétaro provocó un incendio de alto riesgo, el cierre total de la vialidad y escenas de pánico entre automovilistas
La noche del martes 13 de enero de 2025, una pipa cargada con gas LP explotó mientras circulaba por la autopista México-Querétaro, a la altura de La Cañada, después de la desviación a Jilotepec. El siniestro ocurrió alrededor de las 20:25 horas y generó un incendio visible a varios kilómetros de distancia.
El accidente provocó el cierre total de la autopista en ambos sentidos, una de las más transitadas del país, justo en hora pico, lo que derivó en severo congestionamiento vehicular. El tránsito fue restablecido hasta las 05:00 horas del miércoles 14 de enero de 2026, tras concluir las labores de enfriamiento y retiro de la unidad.
Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto de la explosión en el kilómetro 80, mostrando la magnitud del fuego y la onda expansiva. Las imágenes fueron grabadas por automovilistas que se encontraban detenidos en la zona al momento del incidente.
TE PUEDE INTERESAR: Tanque de gas revienta y deja 14 heridos, también niños, en Puebla
AUTOMOVILISTAS SE ARRIESGAN A GRABAR LA EMERGENCIA
Pese al alto riesgo, varios testigos descendieron de sus vehículos para grabar con sus celulares la explosión y el incendio, exponiéndose a una onda expansiva potencialmente mortal. Especialistas advierten que este tipo de material flamable puede generar explosiones secundarias impredecibles.
Protección Civil de Jilotepec confirmó que no se registraron personas lesionadas, aunque subrayó que la cercanía de civiles al punto del siniestro representó un grave peligro. Las autoridades reiteraron el llamado a alejarse de zonas de riesgo y permitir el trabajo de los cuerpos de emergencia.
El fenómeno de grabar accidentes extremos ha sido señalado por expertos como una conducta impulsiva alimentada por redes sociales, que puede derivar en tragedias mayores al obstaculizar evacuaciones o provocar víctimas adicionales.
EL RECUERDO DE UNA TRAGEDIA MAYOR
El accidente en la México-Querétaro trajo a la memoria la explosión ocurrida el 10 de septiembre de 2025 en el distribuidor vial de La Concordia, en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, donde una pipa de gas LP explotó causando la muerte de 32 personas.
En aquel caso, decenas de personas resultaron con quemaduras graves y también se reportó la muerte de animales, lo que evidenció el enorme poder destructivo de este tipo de vehículos cuando ocurre una falla o accidente.
Autoridades federales y estatales han insistido en reforzar los protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos, así como en la capacitación ciudadana para reaccionar adecuadamente ante emergencias de alto impacto.
DATOS CURIOSOS Y CLAVE DEL ACCIDENTE
· La explosión ocurrió a las 20:25 horas
· El cierre vial se mantuvo por casi 9 horas
· No se reportaron lesionados, pese a la magnitud del incendio
· El siniestro fue en el kilómetro 80 de la autopista
TE PUEDE INTERESAR: FGR realiza extracción de información de la caja negra del Corredor Interoceánico tras accidente
La explosión de la pipa de gas en la México-Querétaro evidenció tanto la vulnerabilidad de las vialidades ante el transporte de materiales peligrosos como el riesgo que asumen quienes se acercan a grabar este tipo de emergencias. Aunque el saldo fue sin víctimas, el incidente reabre el debate sobre prevención, seguridad y responsabilidad ciudadana.