FGR realiza extracción de información de la caja negra del Corredor Interoceánico tras accidente
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo información clave de la caja negra de la locomotora involucrada en los hechos registrados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
Bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la participación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, realizaron la extracción de los datos contenidos en la caja negra, la cual permanece resguardada como indicio dentro de la carpeta de investigación.
En paralelo, la FGR mantiene como eje central la atención a las víctimas. Personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), da seguimiento al estado de salud de las personas hospitalizadas y continúa los trabajos para establecer contacto con todas las personas afectadas, tanto lesionadas como ilesas, así como con los familiares de las víctimas mortales.
La Fiscalía Federal en Oaxaca informó que, tras las gestiones realizadas para la entrega del cuerpo de una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, el número de víctimas que perdieron la vida asciende a 14.
Como parte de las diligencias ministeriales, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) recabaron la comparecencia del apoderado legal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, quien aportó diversos indicios que fueron integrados a la indagatoria.
De manera adicional, continúan los dictámenes periciales elaborados por especialistas de la AIC en áreas como genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras disciplinas técnicas.
Asimismo, se localizó diverso equipaje en la zona de los hechos, el cual está siendo inventariado. En coordinación con el gobierno estatal, personal acudirá a los hospitales para que las víctimas que así lo deseen puedan reclamar sus pertenencias.
La FGR reiteró que todas las acciones se realizan en coordinación con autoridades federales y estatales, con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y asegurar la reparación integral del daño. La institución continuará informando conforme avance la investigación.