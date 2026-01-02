FGR realiza extracción de información de la caja negra del Corredor Interoceánico tras accidente

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo información clave de la caja negra de la locomotora involucrada en los hechos registrados en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, como parte de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.

Bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la participación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, realizaron la extracción de los datos contenidos en la caja negra, la cual permanece resguardada como indicio dentro de la carpeta de investigación.

En paralelo, la FGR mantiene como eje central la atención a las víctimas. Personal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), da seguimiento al estado de salud de las personas hospitalizadas y continúa los trabajos para establecer contacto con todas las personas afectadas, tanto lesionadas como ilesas, así como con los familiares de las víctimas mortales.