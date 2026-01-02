Tanque de gas revienta y deja 14 heridos, también niños, en Puebla

PUEBLA, PUE.- La explosión de un tanque de gas en un negocio de comida en la ciudad de Puebla dejó 14 personas heridas, entre ellas menores de edad, informaron autoridades estatales de Protección Civil.

El accidente ocurrió en la zona de la unidad habitacional Agua Santa, donde se reportó una fuga de gas y, posteriormente, la explosión de un tanque dentro de un comercio dedicado a la venta de birria.

De acuerdo con los reportes, la onda expansiva alcanzó a clientes y trabajadores que se encontraban en el lugar, quienes sufrieron quemaduras en distintas partes del cuerpo.

La Coordinación General de Protección Civil Estatal indicó que brindó atención prehospitalaria a las 14 personas lesionadas y que fueron trasladadas a centros hospitalarios para su valoración y tratamiento.

Al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones de auxilio, así como personal policial, para apoyar en la atención de los heridos y realizar el acordonamiento del área.

Las autoridades señalaron que el lugar quedó bajo resguardo mientras se realizan las revisiones correspondientes para determinar las condiciones que originaron la fuga y la explosión del tanque.