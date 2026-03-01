Exportación automotriz registra su nivel más bajo en cuatro años

Las exportaciones automotrices tuvieron un valor de 11 mil 345 millones de dólares durante enero, de acuerdo con las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el viernes.

Se trata de la cifra más baja desde enero de 2022, cuando los envíos se desplomaron a 8 mil 250 millones de dólares ante la crisis mundial de semiconductores que provocó el cierre de fábricas por la pandemia de Covid-19.

Las exportaciones automotrices se redujeron 9% con relación a enero de 2025 debido a los aranceles sectoriales de la administración de Donald Trump, que se han extendido al año en curso, explicaron analistas de banco Base.

Para cruzar la frontera norte, los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea de la Unión Americana mediante la Sección 232 (por razones de seguridad nacional). Los registros del Inegi señalan que las exportaciones automotrices a Estados Unidos se desplomaron 16.7% al comenzar 2026, mientras que los envíos al resto del mundo se aceleraron 35.9%.

El 20 de febrero pasado, la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente Donald Trump a imponer aranceles bajo dicho mecanismo, invalidando así las tarifas impuestas en abril de 2025, aunque se mantienen las establecidas bajo las secciones 232 y 301.

La respuesta de la Casa Blanca no se dejó esperar y utilizó la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, cuya figura se implementará en una primera fase con una tasa arancelaria de 10% por un máximo de 150 días, subiendo en algunas semanas a 15%.

En enero, los envíos automotrices representaron 23.6% de todas las exportaciones mexicanas. Las fábricas de autos y camiones dieron empleo directo a 105 mil personas en diciembre y significó un recorte de 6 mil puestos frente al mismo mes de 2024, indican los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Las plantas de autopartes tenían 623 mil trabajadores, 46 mil menos que un año antes.