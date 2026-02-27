Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares

    Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares
    En una operación valuada en 110.000 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation concretó la compra de Warner Bros. Discovery. ESPECIAL

La formalización del acuerdo ocurre después de que Netflix se retirara de la competencia por WBD, tras la presentación de una nueva oferta por parte de Paramount

En una operación valuada en 110.000 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation concretó la compra de Warner Bros. Discovery (WBD), tras la firma de un acuerdo definitivo de fusión anunciado este viernes 27 de febrero por ambas compañías.

El comunicado conjunto detalla: “Paramount Skydance Corporation (PSKY) y Warner Bros. Discovery (WBD) anunciaron hoy que han firmado un acuerdo de fusión definitivo según el cual Paramount adquirirá WBD, formando una empresa global de medios y entretenimiento de primer nivel enfocada en expandir las opciones del consumidor y empoderar al talento creativo en todo el mundo”.

La transacción contempla el pago de 31 dólares en efectivo por cada acción en circulación de WBD. Además, “La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de ambas compañías y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las autorizaciones regulatorias y la aprobación de los accionistas de WBD”, según el escrito.

“La votación del acuerdo está prevista para inicios de la primavera de 2026 y, si la operación no se concreta antes del 30 de septiembre, “los accionistas de WBD recibirán una comisión de 0,25 dólares por acción por cada trimestre (medida diariamente) hasta el cierre”.

El convenio también establece que cada película de WBD “tendrá un estreno completo en cines, con un período mínimo de 45 días a nivel mundial antes de estar disponible en video bajo demanda (VOD), con la intención de alcanzar los 60 a 90 días o más para maximizar la audiencia de nuestros lanzamientos más exitosos”.

NETFLIX SE RETIRÓ DE LA CONTIENDA POR WARNER

La formalización del acuerdo ocurre después de que Netflix se retirara de la competencia por WBD, tras la presentación de una nueva oferta por parte de Paramount.

Esa propuesta respondió a la que Netflix había planteado en el pasado diciembre, dentro de una alianza preliminar para adquirir los estudios y los negocios de streaming de WBD por 27,75 dólares por acción, lo que valoraba esos activos en unos 72.000 millones de dólares y situaba el valor empresarial total en alrededor de 82.700 millones.

Sobre el alcance estratégico de la fusión, Paramount destacó que esta transacción entre ambas empresas “abre nuevas y atractivas oportunidades narrativas en los estudios de cine y televisión, plataformas de streaming y plataformas lineales de primer nivel de la compañía combinada”.

(Con información de EFE)

