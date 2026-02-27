México: EU atrajo el 82.3% de exportaciones y aumentan exportaciones en enero 2026 (Gráficos)

En el primer mes de 2026 la balanza comercial de mercancías de México registró un aumento de las exportaciones de 8.1% y de las importaciones de 9.8%, que resultó en un déficit de -6 mil 481 millones de dólares (mdd), sin embargo, este resultado fue 24.3% menos que el saldo obtenido en enero de 2025, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El valor total de las exportaciones fue de 48 mil 008 mdd, concentrando las actividades manufactureras el 90% de las exportaciones en enero de 2026, y de esta cifra, las actividades del sector automotriz nacional representaron el 23.63% de las mercancías fuera del país.

Por otro lado, las importaciones tuvieron un valor de 54 mil 489 mdd, siendo los bienes intermedios —materias primas, insumos o productos semiacabados— los que concentraron el 79.13% del total de las importaciones.