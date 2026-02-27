México: EU atrajo el 82.3% de exportaciones y aumentan exportaciones en enero 2026 (Gráficos)
Además, se incrementaron 9.8% las importaciones; mercado exterior de sector automotriz presenta por cuarta ocasión tasas negativas
En el primer mes de 2026 la balanza comercial de mercancías de México registró un aumento de las exportaciones de 8.1% y de las importaciones de 9.8%, que resultó en un déficit de -6 mil 481 millones de dólares (mdd), sin embargo, este resultado fue 24.3% menos que el saldo obtenido en enero de 2025, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El valor total de las exportaciones fue de 48 mil 008 mdd, concentrando las actividades manufactureras el 90% de las exportaciones en enero de 2026, y de esta cifra, las actividades del sector automotriz nacional representaron el 23.63% de las mercancías fuera del país.
Por otro lado, las importaciones tuvieron un valor de 54 mil 489 mdd, siendo los bienes intermedios —materias primas, insumos o productos semiacabados— los que concentraron el 79.13% del total de las importaciones.
ESTADOS UNIDOS ATRAE MÁS DEL 80% DE LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO
En enero de 2026, Estados Unidos concentró el 82.31% del total de las exportaciones que México realizó al mercado exterior, presentando una variación porcentual de 7.9% con respecto a diciembre de 2025 y una tasa de cambio de 8.8% con respecto a enero de 2025.
De esta cifra, sin embargo, el sector automotriz representó el 18.95% en el primer mes de 2026, presentando una cuarta variación negativa de 16.7% con respecto a diciembre de 2025.
Por otro lado, las exportaciones que México realizó con el resto del mundo representaron el 17.69%, siendo un cambio porcentual de 19.6% y anual de 11.8% con respecto a enero de 2025.