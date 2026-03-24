Fallece Jorge Kahwagi, empresario y presidente de Grupo Crónica, a los 85 años

A lo largo de su vida, Kahwagi construyó una presencia sólida tanto en el ámbito empresarial como en el mediático, consolidándose como una figura influyente en la industria editorial mexicana. Su papel al frente de Grupo Crónica marcó una etapa de consolidación para el medio, que se posicionó como un referente informativo.

El lunes 23 de marzo de 2026 se confirmó el fallecimiento de Jorge Kahwagi Gastine , empresario mexicano y presidente del diario La Crónica de Hoy , a la edad de 85 años. La noticia generó reacciones en distintos sectores, donde su nombre era sinónimo de liderazgo y permanencia institucional.

Su trayectoria también estuvo ligada al desarrollo académico y científico del país, lo que amplió su perfil más allá del mundo empresarial, convirtiéndolo en un actor relevante en la vida pública nacional.

UNA TRAYECTORIA ENTRE EL DERECHO, LA EMPRESA Y LA EDUCACIÓN

De profesión abogado, Jorge Kahwagi Gastine formó parte de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, además de integrarse a la Junta de Gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional. Esta combinación de perfiles reflejaba su interés por incidir tanto en el ámbito jurídico como en el académico.

En el sector empresarial, destacó como fundador de compañías como Inmobiliaria Layla y propietario de Cosmocolor, firma especializada en la impresión de documentos oficiales como licencias de conducir y cédulas profesionales. Estas empresas le permitieron consolidar una presencia estratégica en áreas clave de servicios.

Además, asumió la presidencia de la Canacintra, desde donde impulsó la representación de la industria de transformación en México, fortaleciendo su papel como interlocutor entre el sector privado y el entorno institucional.

INFLUENCIA FAMILIAR Y LEGADO PÚBLICO

Kahwagi pertenecía a una familia con fuerte presencia en los ámbitos empresarial y político del país, lo que contribuyó a ampliar su impacto en distintas esferas. Su hijo, Jorge Kahwagi Macari, también ha sido una figura pública, conocida por su paso en la política y el deporte.

Entre sus aportaciones más reconocidas se encuentra la creación de los Premios Crónica, un proyecto que buscó destacar la labor científica y académica en México, consolidándose como un referente en el reconocimiento al conocimiento y la investigación.

DATOS CURIOSOS

• Los Premios Crónica se distinguieron por poner en el centro a científicos mexicanos que, en muchos casos, no contaban con amplia visibilidad mediática.

• Kahwagi también tuvo participación en el ámbito deportivo, representando al Club de Golf de Tequisquiapan.