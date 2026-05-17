El refugio geek de Saltillo: un día en el Otaku Fest 2026

Afuera llueve sobre Saltillo. Dentro de Canacintra, cientos de personas cantan al mismo tiempo el opening de Dragon Ball Z. Es la una de la tarde y, apenas al cruzar la entrada del Otaku Fest 2026, se entra a otro mundo. No únicamente por la música de anime que brota de las bocinas, ni por los colores imposibles de las pelucas, o las espadas en los pasillos, sino porque dentro del recinto existe una versión distinta de la ciudad: una donde nadie tiene que explicar por qué le gustan los videojuegos, el cosplay o la animación japonesa. A la izquierda hay puestos llenos de mangas, figuras, mochilas, llaveros, cartas de Pokémon y pósters. A la derecha, artistas independientes venden sus dibujos mientras niños y adultos colorean. Más al fondo, el escenario principal se prepara para recibir a actores de doblaje y creadores de contenido. Todo ocurre al mismo tiempo.

Las máquinas arcade suenan mientras alguien canta un opening. En una esquina hay retas de Smash Bros; en otra, filas enormes para conseguir una fotografía con los actores de voz. Más allá, una botarga de Pikachu abraza niños pequeños y un grupo de adolescentes corre emocionado al encontrar mercancía de su anime favorito. No sabes hacia dónde mirar primero. Y aunque el calor comienza a sentirse conforme avanza la tarde, nadie parece prestarle atención. La gente sigue entrando. Casi a las tres de la tarde el lugar está lleno y todavía hay fila afuera. UN ESPACIO PARA SER UNO MISMO Pero el Otaku Fest no se entiende solamente viendo puestos o disfraces: se entiende escuchando. “Antes sí se criticaba mucho a los otakus o a los frikis”, cuenta Jessica Janet, quien llegó caracterizada como Mary Linton de Red Dead Redemption. “Aquí puedes sentirte tú mismo sin vergüenza”. A unos pasos de ella, Jesús Alejandro se acomoda el sombrero; él va vestido de Arthur Morgan, el protagonista del videojuego, y recuerda que hace años el anime todavía era motivo de burlas. “Ahora ya ves filas para tomarse fotos con cosplayers o con actores de voz”, dice. “Antes no era así”.

Esa idea aparece una y otra vez entre quienes recorren los pasillos: el Otaku Fest es el lugar donde mucha gente dejó de sentirse rara, porque durante años, crecer viendo anime en Saltillo significó esconderse, aguantar bromas en la escuela, escuchar que “ya madurarías” o que “eso era para niños”. Hoy, muchos de esos niños crecieron y volvieron acompañados de sus hijos. Entre los pasillos aparece una familia completa vestida de Gokú. Más adelante, bebés en carriola llevan gorros de Pikachu. Padres y niños buscan cartas de Pokémon o figuras de colección. “Es algo que une mucho a la familia”, dice Fabián Coronado, quien recorrió el evento junto a su esposa e hijo. “Compartimos Pokémon, videojuegos y las tarjetas. Es algo diferente aquí en Saltillo”. Y quizá eso es lo más destacable del ambiente: la tranquilidad. Hay miles de personas, ruido por todas partes, calor, filas, concursos y escenarios; pero la sensación general no es de caos, es de pertenencia. Cada persona que entrevisté me respondió sonriendo, pienso conforme avanzo por los pasillos abarrotados. ¿No dicen que los saltillenses son muy secos e inexpresivos? En el escenario principal, un actor de doblaje pone a niños del público a interpretar escenas de anime. “¡Esto no va a ser solo un show, esto va a ser una experiencia!”, grita antes de comenzar una dinámica. Entonces todo el salón canta: “Yo ho ho ho...”

“El Sake de Binks”, una canción de One Piece, inunda el recinto. Decenas levantan las manos siguiendo el coro, como si estuvieran en un concierto. Por momentos, el Otaku Fest se convierte en algo más cercano a una reunión emocional colectiva. Andrea Arriola, directora del evento, lo recuerda bien. Hace 18 años comenzó organizando reuniones porque sentía que en Saltillo no existía un espacio para personas como ella. “Ni siquiera se entendía qué significaba la palabra ‘otaku’”, explica. “Yo quería conocer más gente como yo”. Hoy el evento reúne actores de doblaje, influencers, concursos, videojuegos, cosplay y más de 80 espacios de anime y cultura geek; pero Andrea insiste en que el verdadero corazón del festival sigue siendo el mismo. “Aquí no discriminamos”, dice. “Entre más diferente, más chido”. Y sí, basta recorrer unos minutos el lugar para entenderlo. Un Jedi, de Star Wars, conversa con alguien vestido con una capa de Akatsuki, del anime Naruto. Una pareja caracterizada de Devil May Cry posa para fotografías. Hay personas con cosplay profesional, hecho durante meses, y otras improvisando con ropa de casa y una peluca económica. No importa. Todos parecen entender algo sin necesidad de decirlo: aquí nadie tiene que justificarse. “Puedes empezar con lo que tengas en tu casa”, explica Lizbeth Cumbe, cosplayer de Devil May Cry. “Muchos empezamos así”. COSPLAY, NOSTALGIA Y PERTENENCIA A su lado, otros asistentes hablan del cosplay como una forma de arte, de expresión y hasta de identidad. Algunos cuentan que gracias a esta comunidad hicieron amigos. Otros encontraron pareja o simplemente un lugar donde no se sienten solos. “Es una comunidad donde puedes ser tú mismo”, dice la creadora de contenido Mini Naranja. “Y eso es de las cosas más bonitas que tiene”.