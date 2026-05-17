Acusaciones en contra de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro

El 16 de mayo se reportó la deportación de Alex Nain Saab Morán por las autoridades de Venezuela a los Estados Unidos para ser juzgado por presuntos crímenes que cometió ante dicho país.

Su deportación ocurre cuatro meses después de la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Alex Saab, empresario de origen colombiano, ha sido señalado por tener una red global de negocios fantasmas y ser testaferro de la administración de Maduro. En la noche del 16 de mayo, se informó su llegada a Miami, Florida.

ACUSACIONES EN CONTRA DE ALEX SAAB

Como señal de cooperación entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump, las autoridades venezolanas anunciaron la detención y deportación de uno de los principales colaboradores del régimen de Maduro.

Desde el 2024, Saab tenía el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, dicho puesto fue removido por la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez. Según el gobierno venezolano, desde febrero del 2026, Saab había sido puesto en detención, ya que la Fiscalía de Estados Unidos denunció la corrupción del empresario colombiano en el estado de Florida.