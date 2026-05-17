Acusaciones en contra de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro

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    Acusaciones en contra de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro
    Alex Saab, a pesar de ser colaborador de Maduro, Delcy Rodríguez lo destituyó de su cargo Vanguardia

En el 2021 fue arrestado por los Estados Unidos, pero liberado en el 2023 a cambio de prisioneros políticos de Venezuela

El 16 de mayo se reportó la deportación de Alex Nain Saab Morán por las autoridades de Venezuela a los Estados Unidos para ser juzgado por presuntos crímenes que cometió ante dicho país.

Su deportación ocurre cuatro meses después de la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Alex Saab, empresario de origen colombiano, ha sido señalado por tener una red global de negocios fantasmas y ser testaferro de la administración de Maduro. En la noche del 16 de mayo, se informó su llegada a Miami, Florida.

ACUSACIONES EN CONTRA DE ALEX SAAB

Como señal de cooperación entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la administración de Donald Trump, las autoridades venezolanas anunciaron la detención y deportación de uno de los principales colaboradores del régimen de Maduro.

Desde el 2024, Saab tenía el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional. Sin embargo, dicho puesto fue removido por la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez. Según el gobierno venezolano, desde febrero del 2026, Saab había sido puesto en detención, ya que la Fiscalía de Estados Unidos denunció la corrupción del empresario colombiano en el estado de Florida.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/destituyen-en-venezuela-a-empresario-acusado-en-mexico-por-reventa-de-despensas-GH18971546

Además de ser acusado de testaferro para Maduro, la agencia de periodismo ‘Armando.info’ señaló a Saab por tener empresas de lavado de dinero, relacionadas con la ficticia exportación de alimentos en Venezuela. También lo acusaron de tener un contrato del 2011 con el antiguo dictador Hugo Chávez para proveer casas prefabricadas para el plan Misión Vivienda.

Sin embargo, la agencia de noticias recibió una demanda de injuria y difamación por parte de Saab, al igual que amenazas y exposiciones públicas a reporteros. El personal periodístico tuvo que fugarse de Venezuela y denunció el incidente a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Saab también es acusado de suministrar con sobreprecios al gobierno de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según los reportes en contra de la corrupción de Maduro y su administración, gracias a CLAP la familia del presidente ha acumulado su fortuna.

La detención del 2026 no ha sido la primera vez que Alex Saab ha sido arrestado. En el 2020, el empresario colombiano fue interceptado por las autoridades en Cabo Verde. Fue acusado por el delito de blanqueo de dinero. Luego fue extraditado a los Estados Unidos, en el 2021, por lavado de dinero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/quien-es-alex-saab-deportan-a-presunto-testaferro-de-nicolas-maduro-AB20740213

Fue acusado, por la administración de Biden, por corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela. Sin embargo, el régimen de Maduro consiguió un indulto en el 2023 con Estados Unidos tras liberar a diez ciudadanos estadounidenses y una veintena de presos políticos venezolanos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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