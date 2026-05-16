LFA 2026: Dinos deja escapar ventaja y Caudillos remonta en Saltillo

Los errores y las entregas de balón marcaron el rumbo del duelo entre los Dinos de Saltillo y los Caudillos de Chihuahua. En un partido con pocas ofensivas sostenidas y varias interrupciones por castigos, el equipo visitante remontó en la segunda mitad para imponerse 25-14 en la Semana 6 de la Liga de Futbol Americano (LFA). El encuentro comenzó cuesta arriba para los Dinos, luego de que la defensiva de Chihuahua provocara el primer cambio de posesión apenas en la serie inicial. La intercepción de Rishad Goode frenó el avance de los locales y marcó el tono defensivo que tendría gran parte del partido.

Durante el primer cuarto, las ofensivas batallaron para encontrar ritmo. Entre ambos equipos acumularon más de 90 yardas en castigos, situación que cortó constantemente el desarrollo del juego. Incluso, Caudillos vio anulado un intento de gol de campo debido a una infracción en la línea ofensiva.

Fue hasta el arranque del segundo periodo cuando Saltillo logró abrir el marcador. Dinos aprovechó una ofensiva en territorio rival y concretó un pase de anotación desde la yarda 10 para colocar el 7-0 con el punto extra incluido. Antes del descanso, el mariscal Jeremy Johnson comenzó a generar peligro para los visitantes al conectar con Keyon Lesane en una serie ofensiva que acercó a Chihuahua a la zona roja. La ofensiva no terminó en touchdown, pero Gabriel Amavizca acertó un gol de campo de 27 yardas para acercar a Caudillos 7-3 antes del medio tiempo.

En el tercer cuarto, Chihuahua dejó escapar oportunidades importantes. Justin Lewis y Juwan Manigo perdieron balones en ofensivas consecutivas, y Dinos aprovechó una de esas entregas para ampliar la ventaja con otra anotación aérea y poner el marcador 14-3. Sin embargo, la reacción de Caudillos llegó poco después. Johnson encontró a Naseim Brantley en las diagonales para acercar a su equipo, aunque la conversión de dos puntos no fue exitosa y el marcador quedó 14-9. El cambio de momento se consolidó gracias a la defensiva visitante. El coordinador Federico Landeros ajustó la presión sobre el quarterback de Saltillo y provocó un balón suelto que Chihuahua recuperó cerca de la yarda 25.

Con buena posición de campo, Johnson aprovechó para ingresar él mismo a las diagonales desde la yarda siete y darle la vuelta al marcador 15-14. Cuando Dinos intentaba responder antes de terminar el tercer cuarto, apareció nuevamente la defensiva de Caudillos. Leondre Crosby interceptó un pase y generó otro cambio de posesión clave para los visitantes. La ofensiva capitalizó esa serie con un gol de campo para ampliar la ventaja a 18-14. Ya en el último cuarto, Johnson conectó un envío de más de 30 yardas con Keyon Lesane, jugada que terminó prácticamente por definir el encuentro. Con el punto extra, Chihuahua tomó ventaja de 25-14.

Saltillo todavía intentó acercarse con un gol de campo, pero un error en el centro impidió la anotación. A partir de ese momento, Caudillos controló el reloj con el ataque terrestre hasta asegurar su quinta victoria de la temporada. Con este resultado, Chihuahua aseguró la localía para los playoffs de la campaña 2026 y cerrará la fase regular enfrentando a Mexicas como visitante.

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