Cruz Azul elimina a Chivas y avanza a la Final del Clausura 2026

El encuentro arrancó con intensidad y desde los primeros minutos dejó claro que no habría espacio para especular. Apenas al minuto cinco, el conjunto capitalino tomó ventaja gracias a Jeremy Márquez, quien apareció dentro del área para rematar una jugada que terminó sorprendiendo a Óscar Whalley, guardameta rojiblanco.

Con un cierre tenso en el Estadio Jalisco, Cruz Azul consiguió su boleto a la Final del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Chivas en la Semifinal de Vuelta, resultado que dejó el marcador global 4-3 en favor de los celestes.

Sin embargo, la respuesta del Guadalajara fue inmediata. Impulsado por un estadio lleno y por la necesidad de revertir la eliminatoria, el equipo local empató tres minutos después. Omar Govea sacó un disparo desde fuera del área que pasó entre las piernas de Willer Ditta y terminó por complicar a Kevin Mier, quien no logró evitar el gol.

Con el empate parcial, el partido se abrió por completo. Ambos equipos encontraron espacios y comenzaron a generar oportunidades constantes, aunque Cruz Azul mostró mayor claridad al momento de atacar. Whalley empezó a convertirse en pieza importante para Chivas al detener un disparo de Eberechi Eze y luego al anticipar un mano a mano frente a Agustín Palavecino.

Del otro lado, Kevin Mier respondió en momentos clave para sostener a los visitantes. El arquero colombiano evitó el segundo tanto rojiblanco tras dos remates de cabeza de Armando González, quien fue uno de los jugadores más insistentes del ataque tapatío.

En la segunda parte, Cruz Azul adelantó líneas y buscó inclinar la eliminatoria a su favor. Rotondi tuvo una oportunidad clara frente al arco, pero envió su remate por encima cuando Whalley ya estaba vencido. Más tarde, Palavecino volvió a exigir al guardameta rojiblanco, quien respondió con otra atajada que mantuvo con vida a Chivas.

La presión cementera finalmente encontró recompensa al minuto 66. Palavecino disparó desde fuera del área y el balón se desvió en Campillo antes de terminar dentro de la portería. El tanto modificó por completo el panorama para el Guadalajara, obligado nuevamente a buscar el empate para mantenerse con vida.

El equipo dirigido por Gabriel Milito adelantó líneas en los minutos finales y dejó espacios atrás. Armando González volvió a acercarse con un disparo colocado que Kevin Mier alcanzó a desviar. Después, el juvenil Sergio Aguayo tuvo una de las opciones más claras del cierre, pero falló su remate frente al arco.