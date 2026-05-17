Sheinbaum enfatiza postura de soberanía nacional durante inauguración de hospital en Mérida

Aunque una de las mayores críticas de la oposición es el desabasto de medicamentos y de material en los hospitales públicos, Sheinbaum sostuvo que durante su gobierno se han dado 205 millones de piezas de medicamentos en todo México, a través de las rutas de la salud.

El 17 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum participó en la inauguración del Hospital “Agustín O´Horán” en Mérida. Durante su discurso, la mandataria aseguró que en su administración, el gobierno federal estará comprometido a otorgar 60 millones de consultas en los servicios de salud federal.

Dentro del mismo evento, la presidenta aprovechó, nuevamente, para enfatizar su postura en cuanto a la soberanía de México, en relación con la materia de seguridad. El discurso ocurre en el mismo contexto que dos de los 10 funcionarios, acusados de vínculos con el crimen organizado por Estados Unidos, se hayan entregado a las autoridades para colaborar con sus respectivos juicios.

‘Nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria. Porque este movimiento nació del pueblo, creció con el pueblo y gobierna para el pueblo; ya no son los tiempos de privilegios, corrupción y saqueo de nuestro país. Aquí ya no deciden unos cuantos, aquí no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico’ subrayó la presidenta de México.

Durante su discurso no hizo mención de Rubén Rocha Moya ni de Gerardo Mérida. Previamente, a principios de la denuncia de Estados Unidos, Sheinbaum sostuvo que, sin pruebas suficientes, las acusaciones de la administración de Trump eran un medio político y no judicial. La Fiscalía General de la República, tras recibir las denuncias del Departamento de Justicia estadounidense, concluyó que no había pruebas para justificar la extradición de los funcionarios.

En su discurso en Mérida, Sheinbaum acentuó que ‘México es una nación libre, independiente y soberana, y mientras exista esta unión, entre pueblo y gobierno, mientras exista el compromiso con la justicia, la honestidad y la dignidad nacional, la transformación seguirá avanzado’.

Por su parte, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, quien también recibió denuncias por los Estados Unidos, sostuvo que permanecerá en Sinaloa y rechaza las imputaciones que se hicieron a su persona. En su comunicado, por las redes sociales, el senador aseveró que las acusaciones publicadas eran hechas por ‘medios de la derecha’.