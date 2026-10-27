‘Falta gravemente a la verdad’... César Jáuregui arremete contra Maru Campos desde prisión; pide apoyo del PAN

En una carta dirigida a los panistas y publicada el 26 de octubre, el exfuncionario defendió sus actuaciones, rechazó haber cometido delitos y cuestionó las declaraciones de la mandataria estatal. Además, solicitó a dirigentes y legisladores del partido mantenerse atentos al desarrollo de las investigaciones y garantizar el respeto al debido proceso.

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno , lanzó críticas contra la gobernadora Maru Campos desde prisión y pidió el respaldo de la militancia del Partido Acción Nacional ( PAN ) ante los procesos judiciales que enfrenta por el caso El Pinal.

La carta se difundió después de que Jáuregui fuera vinculado a proceso por el delito de traición a la patria , en una investigación federal relacionada con un operativo antidrogas en el que participaron agentes estadounidenses. El caso también mantiene abiertas otras líneas de investigación sobre su actuación como servidor público.

“NO COMETÍ NINGÚN DELITO”, SOSTIENE EL EXFISCAL

En el documento, Jáuregui insistió en que sus decisiones no constituyeron una conducta delictiva y defendió públicamente su actuación durante los hechos investigados.

“No cometí ningún delito y sé que lo que hice fue correcto. Lo dije en mi último video y lo reitero: lo volvería a hacer”, escribió el exfiscal, quien también negó que esas palabras representen una admisión de responsabilidad penal.

El exfuncionario fue detenido el 17 de octubre por acusaciones relacionadas con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Dos días después, fue aprehendido por una orden federal vinculada con el delito de traición a la patria, en el contexto del operativo de El Pinal.

El 25 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por este último delito y ratificó la medida de prisión preventiva. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

JÁUREGUI AFIRMA QUE MARU CAMPOS “FALTA GRAVEMENTE A LA VERDAD”

Uno de los puntos centrales de la carta fue la respuesta del exfiscal a las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua. Jáuregui calificó como “desafortunadas” las expresiones de Campos y recordó que, durante la controversia inicial relacionada con El Pinal, aseguró haberla defendido públicamente.

“Nunca hablé mal de ella en público. Siempre la defendí”, sostuvo en el documento.

Posteriormente, el exfuncionario endureció sus señalamientos contra la mandataria estatal y afirmó que “falta gravemente a la verdad”. También planteó dudas sobre las razones detrás de su detención y cuestionó si las acciones en su contra responden a “justicia o abuso de poder”.

Las declaraciones forman parte de la postura de defensa de Jáuregui y no constituyen, por sí mismas, una resolución sobre las responsabilidades de los involucrados. Hasta ahora, el proceso judicial continúa su curso y las acusaciones deberán ser examinadas por las autoridades correspondientes.

PIDE RESPALDO POLÍTICO Y VIGILANCIA DEL PAN

En su mensaje, Jáuregui solicitó a los dirigentes, legisladores y militantes panistas que den seguimiento a los procedimientos judiciales, se pronuncien en favor del debido proceso y vigilen las actuaciones de las autoridades.

El exfiscal también relacionó su situación con el escenario político de Chihuahua. Señaló que su detención ocurrió cuando buscaba la candidatura del PAN a la presidencia municipal de la capital del estado, por lo que consideró la posibilidad de que exista una persecución política.

Sin embargo, esa interpretación corresponde a su postura personal y deberá distinguirse de los hechos que se acrediten durante las investigaciones. El proceso penal busca determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades por los delitos que se le atribuyen.

FGR MANTIENE ABIERTAS OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Además del expediente relacionado con El Pinal, la FGR confirmó una nueva línea de investigación por presuntos actos de corrupción vinculados con casinos. Este asunto amplía el alcance de las indagatorias relacionadas con el exfuncionario, aunque las posibles responsabilidades deberán establecerse conforme avance el procedimiento.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la actuación de autoridades estatales y federales, así como sobre la participación de agentes extranjeros en operaciones antidrogas dentro de México.

Mientras Jáuregui sostiene su inocencia y solicita respaldo político, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria, por lo que el exfiscal conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.