Maru Campos culpó a exfiscal en caso de la CIA, dice Ernestina Godoy; tras reunirse, ambas acordaron procesarlo

CDMX.- Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reveló que acordó con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ir penalmente contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, por el caso del operativo antidroga en el que participaron agentes de los Estados Unidos.

En una declaración antes de poner en marcha los módulos de Atención Ciudadana de la FGR, en Hidalgo, Godoy Ramos afirmó que, en días pasados, se reunió con la panista en su oficina, a petición de ella, donde acordaron procesar al exfiscal por traición a la patria y delitos del fuero común.