Falta México a cita de EU por ‘terrorismo de izquierda’; justifican por agenda

De una lista de 67 invitados, los países de América que participaron fueron: Argentina, Belice, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

El Gobierno de EU realizó una reunión internacional para analizar el “resurgimiento del terrorismo político de extrema izquierda”, pero México, Brasil y Singapur no llegaron.

Fuentes mexicanas informaron que, por motivos de agenda, el canciller Roberto Velasco se disculpó por no poder asistir.

"El terrorismo político de extrema izquierda no es una novedad reciente ni un fenómeno moderno. No es una invención de políticos conservadores. De hecho, durante la mayor parte de la era moderna, fue la forma dominante de violencia política" , dijo Rubio ante enviados de países de Europa y Asia también.

En su discurso, Rubio aseguró que la mayor parte de los tomadores de decisiones en el mundo han desestimado el riesgo de la violencia asociada a la “extrema izquierda”, pero que todos los indicadores muestran que están en auge y citó las protestas contra la violencia policial en EU de 2020 como ejemplo.

Rubio comparó la supuesta violencia asociada a la “extrema izquierda” actual con la violencia política que vivieron países de América Latina entre 1970 y 1980.

“Todos nuestros amigos de las naciones del Hemisferio Occidental aquí lo recuerdan: recuerdan las décadas de secuestros, atentados con bombas, asesinatos y ejecuciones; el terror violento de los Tupamaros (Uruguay), de los Montoneros (Argentina), de las FARC y ELN (Colombia)” , dijo Rubio en un pasaje sobre América Latina.