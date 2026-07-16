Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’
    Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’ Vanguardia

El Secretario de Estado, para prevenir reclutamiento y financiamiento, evitará la entrada a integrantes de la extrema izquierda a Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los “narcoterroristas que inundan” Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficiales las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro.

Hoy he designado a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados’, escribió Rubio en X.

Aseguró que ‘bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales’.

El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser ‘narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles’.

Advierte que el gobierno de Trump ‘seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos’.

La designación de estos dos grupos criminales, añade, ‘demuestra una vez más que la administración de Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera’.

Con estos dos, suman ya ocho los cárteles mexicanos que Trump designa como narcoterroristas. La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/diversifican-carteles-mexicanos-tacticas-para-reclutar-a-adolescentes-AD22217117

Las designaciones no solo bloquean activos de los cárteles o gente asociada a ellos, sino que, a decir del gobierno de Estados Unidos, ‘pueden apoyar las acciones de aplicación de la ley de otras agencias de Estados Unidos y de otros gobiernos’.

RESTRICCIONES DE VISADOS CONTRA INTEGRANTES DE ‘EXTREMA IZQUIERDA’

El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Estados Unidos comenzará a restringir la concesión de visados a presuntos miembros de organizaciones catalogadas de ‘extrema izquierda’.

esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda’ detalló Marco Rubio.

La administración presidencial de Donald Trump consideró que nuevamente hay un ‘resurgimiento' de ‘terrorismo político de extrema izquierda’ en diferentes partes del mundo. Las declaraciones de Marco Rubio sucedieron en una reunión ministerial multilateral sobre terrorismo político celebrada en Washington.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gabinete-de-seguridad-de-mexico-rechaza-declaraciones-de-terrance-cole-director-de-la-dea-BG22179945

a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines’ compartió en un comunicado el Departamento de Estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Crimen Organizado
Narcotráfico

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Solución morenista

Solución morenista
true

Sólo para estar al día...

La columna de Héctor de Mauleón difundió nuevos audios atribuidos a Marina del Pilar sobre una presunta reunión con el FBI; autoridades de EU no la han confirmado.

Difunden nuevos audios de Marina del Pilar; mencionan presunta reunión con el FBI en Panamá
La presidenta señaló que el incidente del Tren Interoceánico en Oaxaca no dejó personas lesionadas y que continúan las revisiones para determinar sus causas.

Sheinbaum niega descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ; asegura que fue un incidente
El aumento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

Brote de diarrea explosiva se aproxima a México... qué verduras debes vigilar para evitar la ciclosporiasis
Un fenómeno climático conocido como “tormenta negra” podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra en varias regiones del país.

Se aproxima Tormenta Negra a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
El capitán defendió el trabajo de la Albiceleste y rechazó las versiones que apuntan a supuestos favoritismos, al asegurar que el éxito de su selección es producto del esfuerzo colectivo.

‘Nadie nos regaló nada’... Messi defiende a Argentina tras su pase a la Final del Mundial 2026