Marco Rubio arremete contra el ‘narcoterrorismo’ y amenaza a la ‘extrema izquierda’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este jueves una advertencia a los “narcoterroristas que inundan” Estados Unidos con drogas, tras la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Rubio posteó su declaración en X después de que el Departamento de Estado hiciera oficiales las designaciones, que adelantó el miércoles el Departamento del Tesoro. ‘Hoy he designado a dos cárteles mexicanos más, el Cártel de Juárez y Los Viagras, como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados’, escribió Rubio en X.

Aseguró que ‘bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, nunca dejaremos de luchar contra los narcoterroristas violentos que inundan nuestro país con drogas letales’. El Departamento de Estado acusa al Cártel de Juárez y Los Viagras de ser ‘narcoterroristas violentos que han cometido numerosos ataques contra estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles’. Advierte que el gobierno de Trump ‘seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación, manteniendo las drogas fuera de nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian a los narcoterroristas violentos’. La designación de estos dos grupos criminales, añade, ‘demuestra una vez más que la administración de Trump sigue cumpliendo sus promesas al pueblo estadounidense de desmantelar los cárteles narcoterroristas, hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras y proteger la frontera’. Con estos dos, suman ya ocho los cárteles mexicanos que Trump designa como narcoterroristas. La lista incluye al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana.

Las designaciones no solo bloquean activos de los cárteles o gente asociada a ellos, sino que, a decir del gobierno de Estados Unidos, ‘pueden apoyar las acciones de aplicación de la ley de otras agencias de Estados Unidos y de otros gobiernos’. RESTRICCIONES DE VISADOS CONTRA INTEGRANTES DE ‘EXTREMA IZQUIERDA’ El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó que Estados Unidos comenzará a restringir la concesión de visados a presuntos miembros de organizaciones catalogadas de ‘extrema izquierda’.

‘esta política protegerá el territorio estadounidense al restringir la entrada de ciudadanos extranjeros que financien, recluten, inciten o faciliten de otro modo a redes terroristas de extrema izquierda’ detalló Marco Rubio. La administración presidencial de Donald Trump consideró que nuevamente hay un ‘resurgimiento' de ‘terrorismo político de extrema izquierda’ en diferentes partes del mundo. Las declaraciones de Marco Rubio sucedieron en una reunión ministerial multilateral sobre terrorismo político celebrada en Washington.

‘a miembros de grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines que hayan apoyado o incitado actos de terrorismo; apoyado actividades delictivas violentas; participado en sabotaje económico; financiado, reclutado o proporcionado apoyo logístico para acciones violentas o delictivas cometidas por grupos terroristas de extrema izquierda y otros grupos afines’ compartió en un comunicado el Departamento de Estado.

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