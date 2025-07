Feminicidios evidencian que políticas públicas sobre el tema no se concretan

El asesinato de Margarita y sus tres hijas menores de edad en Hermosillo, Sonora, deja al descubierto que en México la protección de mujeres, niñas o adultas sólo es tinta en papel, pues el Estado no pone en marcha acciones concretas para evitar feminicidios por motivos machistas o vinculados al crimen organizado, dicen expertas en violencia de género.

No basta con tener una cartilla sobre los derechos de las mujeres, señalan, sino establecer rutas y protocolos de actuación pronta; difundir educación y cultura para desarticular los estereotipos de género, que son amenazas a la vida de las mujeres, y tipificar estos crímenes como feminicidios para nombrar correctamente las violencias patriarcales normalizadas en el país.

”Este feminicidio pone en evidencia la insuficiencia de políticas públicas, de tener una rápida vinculación y denominación legal del feminicidio, y de cómo una potencial situación de riesgo de un crimen pudo haberse prevenido”.

”Se habla de estas bromas que ya existían, sobre ‘matarla para cobrar un seguro’, son un foco rojo estas bromas. Se supo y se invisibilizó, no solamente por parte de las autoridades, también si es que fue escuchada esta situación por alguna persona relacionada con la mujer, se invisibilizó. Esto es reflejo de una sociedad que naturaliza y que invisibiliza, y de una ley que no previene”, expresa la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Lo anterior porque Jesús Antonio “N”, el hombre señalado como presunto asesino de Margarita y sus hijas “bromeaba con matarla para cobrar un seguro a su nombre por 300 mil pesos”.

Feminicidios en el país

De enero a mayo de 2025, casi dos mujeres al día fueron víctimas de feminicidio en México. Cifras del más reciente Informe sobre Violencia contra las Mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP) revelan que, en cinco meses, 274 mujeres fueron asesinadas, es decir, 1.8 por día.

De ese total, 107 víctimas, que representan 39.1%, se registraron en el Estado de México, con 29 casos (10.6%); Chihuahua, donde hay 17 casos (6.2%); Baja California, con 16 feminicidios (5.8%).

El cuarto lugar es para la Ciudad de México que tiene 15 casos (5.5%), al igual que Morelos y Sinaloa 5.5%).

De acuerdo con el reporte del SESNP, hasta mayo, en Sonora se registraron cuatro asesinatos por motivos de género, mismos que equivalen a 1.5% del total nacional.

De ese total, tres corresponden a mujeres mayores de 18 años y uno a una mujer de edad no especificada.

Señalan que falta perspectiva de género

Wendy Figueroa apuntó que existe una alta cifra negra, consecuencia de que los asesinatos de niñas y mujeres no han sido mirados con perspectiva de género, por lo que se tipifican como homicidios dolosos y no como feminicidios.

Explica que esta falta de cuidado en el análisis de los casos deriva en que el desconocimiento de cuántas de esas víctimas de feminicidio en realidad son niñas, cuántas adolescentes, mujeres indígenas, lesbianas, con discapacidad, etcétera, obstaculiza que haya datos desagregados por género que ayuden a evidenciar la realidad que origina las violencias machistas cuya máxima expresión es el asesinato.

”Se habla de homicidio infantil sin analizar el contexto, la violencia sistemática sin identificar las estructuras de opresión y cómo las niñas fueron asesinadas por el simple hecho de ser, en este caso, hijas de la mujer. Estas son las trampas del patriarcado de un sistema de justicia patriarcal misógino y omiso que no tipifica los delitos como debe ser”.

“Lamentablemente hay muchísimos más feminicidios infantiles que no son contabilizados. Efectivamente, el SESNP habla de una disminución. Sin embargo, las cifras no muestran la realidad completa porque hay una gran cifra negra ya que los casos no se investigan como feminicidios por la negligencia y la complicidad institucional, o bien, pensemos errores de tipificación, pero que muchas de ellas están clasificadas como homicidios dolosos”, apuntó Figueroa.

Mediciones realizadas por EL UNIVERSAL de los datos del informe de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, calculan que de enero a mayo de 2024 se contaron 135 feminicidios de menores de 17 años y edades no especificadas, y en el mismo periodo de 2025 fueron 44, lo que representa una disminución de 55.7%.

Sobre los asesinatos de mujeres de más de 18 años en este mismo lapso, bajaron de 715 a 230, una disminución de 67.83%.

Las cifras de Redim

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) publicó al final de marzo de este año el reporte Feminicidio de niñas y adolescentes en México (a febrero de 2025) en el que difunde que, “mientras de enero a febrero de 2024 se registraron nueve incidentes de este delito contra niñas y adolescentes a nivel nacional, los feminicidios de niñas y adolescentes en México aumentaron a 11 en los mismos meses de 2025”.

Desde el inicio del actual sexenio a febrero de 2025 ocurrieron 74 asesinatos de mujeres de 0 a 17 años, de los que 24 corresponden a feminicidios y 50 a homicidios dolosos.

Redim expone que esta cifra implica que “el promedio mensual de feminicidios de niñas y mujeres adolescentes que han sido registrados durante la presidencia de Claudia Sheinbaum (4.8 entre octubre de 2024 y febrero de 2025) es menor al promedio mensual de feminicidios reportado durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (8.1 entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024)”.

Agregó que los feminicidios infantiles son crímenes patriarcales que deben erradicarse.