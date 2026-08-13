FGR vincula a proceso a Guadalupe “N” por presunta red de contrabando de hidrocarburos

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    FGR vincula a proceso a Guadalupe “N” por presunta red de contrabando de hidrocarburos
    Guadalupe “N”, representante legal de Ingemar, fue vinculada a proceso por presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos. FGR

Guadalupe “N”, representante legal de Ingemar, fue vinculada a proceso por su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control vinculó a proceso a Guadalupe “N”, por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y otros delitos relacionados con esta actividad. De acuerdo con la información, Guadalupe se desempeñó como representante legal de Ingemar, empresa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la FGR presentó los datos de prueba contra Guadalupe “N” para que el juez de control determinara su situación jurídica.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-detiene-a-nueve-piezas-clave-en-el-caso-de-ingemar-NE22733493

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada enfrenta cargos por su posible participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos y otros delitos relacionados con esta materia.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo además la imposición de prisión preventiva oficiosa, por lo que Guadalupe “N” permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

INVESTIGACIÓN APUNTA A UNA RED DE CONTRABANDISTAS FERROVIARIOS

La FGR señaló que la detención fue resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas para combatir el contrabando de combustible y determinar la responsabilidad de quienes participen en este tipo de actividades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión contra Guadalupe “N” en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Según la Fiscalía, los trabajos de inteligencia y coordinación institucional permitieron identificar una presunta red de contrabandistas ferroviarios.

Las investigaciones apuntan a que los integrantes de esta estructura posiblemente utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los que realmente transportaban.

Otra de las modalidades que se investiga consiste en declarar que los cargamentos correspondían a productos distintos, presuntamente con el objetivo de evadir el pago de impuestos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caso-ruffo-appel-logra-la-fgr-identificar-4-empresas-a-las-que-llegaba-el-huachicol-EK22393142

INVESTIGACIONES SE MANTIENEN ACTIVAS

La FGR indicó que continuará con las investigaciones relacionadas con la red de robo de hidrocarburos para determinar la participación de otras personas y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía recordó que Guadalupe “N” debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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