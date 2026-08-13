FGR vincula a proceso a Guadalupe “N” por presunta red de contrabando de hidrocarburos

Durante la continuación de la audiencia inicial, la FGR presentó los datos de prueba contra Guadalupe “N” para que el juez de control determinara su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control vinculó a proceso a Guadalupe “N”, por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos y otros delitos relacionados con esta actividad. De acuerdo con la información, Guadalupe se desempeñó como representante legal de Ingemar, empresa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada enfrenta cargos por su posible participación en los delitos de contrabando, delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos y otros delitos relacionados con esta materia.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo además la imposición de prisión preventiva oficiosa, por lo que Guadalupe “N” permanecerá en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.

El juez estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

INVESTIGACIÓN APUNTA A UNA RED DE CONTRABANDISTAS FERROVIARIOS

La FGR señaló que la detención fue resultado del seguimiento a las investigaciones realizadas para combatir el contrabando de combustible y determinar la responsabilidad de quienes participen en este tipo de actividades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión contra Guadalupe “N” en la colonia Chapultepec Morales, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Según la Fiscalía, los trabajos de inteligencia y coordinación institucional permitieron identificar una presunta red de contrabandistas ferroviarios.

Las investigaciones apuntan a que los integrantes de esta estructura posiblemente utilizaban cargamentos declarados ante las autoridades con volúmenes inferiores a los que realmente transportaban.

Otra de las modalidades que se investiga consiste en declarar que los cargamentos correspondían a productos distintos, presuntamente con el objetivo de evadir el pago de impuestos.