Fiscalía de la CDMX rechaza haber ‘imputado’ a Maru Campos por caso de Javier Corral

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    Fiscalía de la CDMX rechaza haber ‘imputado’ a Maru Campos por caso de Javier Corral
    ¿Imputaron a Maru Campos por el caso de Javier Corral? Vanguardia

La gobernadora de Chihuahua informó haber sido citada nuevamente por la FGR, supuestamente, como imputada por un caso de secuestro

El 26 de mayo, tras haberse notificado que, presuntamente, la gobernadora de Chihuahua había sido imputada por el supuesto secuestro de Javier Corral, la Fiscalía de la Ciudad de México dio un comunicado.

En su informe, la Fiscalía de la CDMX rechazó que la gobernadora Maru Campos hubiera sido citada como ‘imputada’ por el caso de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua.

Según la Fiscalía, no se determinó un ejercicio de acción penal por el caso del legislador Corral en contra de Campos. En su comunicado, detallaron que se habían agotado las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados por Corral.

Como resultado de dicha investigación, esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución. Dicha determinación ministerial fue posteriormente validada por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada a la parte denunciante conforme a derecho’ detalla el documento de la Fiscalía.

Se esclareció que la segunda citación a Maru Campos no se debe a una imputación de delito, sino a una impugnación promovida por Javier Corral en contra de la gobernadora.

La audiencia cuya celebración fue notificada a María Eugenia Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia corresponde exclusivamente a la impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por esta Fiscalía, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es importante precisar que la notificación de dicha audiencia deriva de una orden judicial relacionada con el trámite de esa impugnación y no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal’ redacta el comunicado de la fiscalía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-por-segunda-vez-a-maru-campos-GN20965012

El caso se viralizó después de que la gobernadora Maru Campos, en un video publicado por su cuenta oficial de X, comunicara sobre la segunda citación y también hiciera referencia a un presunto caso de persecución política en su contra, tras haber sido citada, previamente, por el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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