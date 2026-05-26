Fiscalía de la CDMX rechaza haber ‘imputado’ a Maru Campos por caso de Javier Corral

El 26 de mayo, tras haberse notificado que, presuntamente, la gobernadora de Chihuahua había sido imputada por el supuesto secuestro de Javier Corral, la Fiscalía de la Ciudad de México dio un comunicado.

En su informe, la Fiscalía de la CDMX rechazó que la gobernadora Maru Campos hubiera sido citada como ‘imputada’ por el caso de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua.

Según la Fiscalía, no se determinó un ejercicio de acción penal por el caso del legislador Corral en contra de Campos. En su comunicado, detallaron que se habían agotado las líneas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados por Corral.

‘Como resultado de dicha investigación, esta Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, al concluir que no existían hechos constitutivos de delito que perseguir por parte de esta institución. Dicha determinación ministerial fue posteriormente validada por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada a la parte denunciante conforme a derecho’ detalla el documento de la Fiscalía.