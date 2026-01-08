Policía española detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa: confirmó Harfuch

El pasado 7 de enero, la Policía Nacional de España dio a conocer que detuvo a nueve personas, vinculadas al Cártel de Sinaloa. Respecto a estas operaciones, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que elementos de seguridad mexicanos no participaron, aunque destacó la comunicación bilateral.

Durante su intervención en la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del día de hoy, el funcionario dijo:

“Hay coordinación, hay buen intercambio de información, allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de aquí, de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá”.

TE PUEDE INTERESAR: Policía Nacional de España desarticula red vinculada al Cártel de Sinaloa; detienen a nueve

ENTRE LOS NUEVE DETENIDOS, HAY DOS MEXICANOS: HARFUCH

La Policía española dio a conocer que entre los detenidos hay un presunto miembro del Cártel de Sinaloa, que se encontraba en un piso escondido en Madrid; y otra persona que es propietaria de una empresa de mármol, donde se hallaron tres millones de euros en un búnker bajo tierra.

Casi 24 horas después, Harfuch indicó que algunos de los capturados ya habían sido asegurados y puestos en libertad en España. Asimismo, explicó que en estas nuevas detenciones, “dos son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa”.

“Hay intercambio de información, no tendrían por qué avisarnos ni nosotros como antes de una operación, es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos, pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un intercambio de información con España”, agregó al ser cuestionado sobre si la SSPC tuvo conocimiento del operativo.

A todos los capturados se les imputó los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.