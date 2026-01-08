Policía española detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa: confirmó Harfuch

/ 8 enero 2026
    Policía española detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa: confirmó Harfuch
    El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de dos mexicanos en la operación de la Policía Nacional de España contra célula del Cártel de Sinaloa. ESPECIAL

Asimismo, Omar García Harfuch confirmó que la FGR y la UIF investigan aduanas, luego de que la Policía española encontrara droga escondida en una figura de mármol

El pasado 7 de enero, la Policía Nacional de España dio a conocer que detuvo a nueve personas, vinculadas al Cártel de Sinaloa. Respecto a estas operaciones, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que elementos de seguridad mexicanos no participaron, aunque destacó la comunicación bilateral.

Durante su intervención en la conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ del día de hoy, el funcionario dijo:

“Hay coordinación, hay buen intercambio de información, allá está un delegado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de aquí, de nuestro país. Estamos trabajando para el intercambio de información, pero es una operación que tienen allá”.

ENTRE LOS NUEVE DETENIDOS, HAY DOS MEXICANOS: HARFUCH

La Policía española dio a conocer que entre los detenidos hay un presunto miembro del Cártel de Sinaloa, que se encontraba en un piso escondido en Madrid; y otra persona que es propietaria de una empresa de mármol, donde se hallaron tres millones de euros en un búnker bajo tierra.

Casi 24 horas después, Harfuch indicó que algunos de los capturados ya habían sido asegurados y puestos en libertad en España. Asimismo, explicó que en estas nuevas detenciones, “dos son mexicanos, uno de Jalisco y uno de Sinaloa”.

“Hay intercambio de información, no tendrían por qué avisarnos ni nosotros como antes de una operación, es una operación que hicieron allá de manera muy local y que al tener detenidos mexicanos, pues hay un intercambio de información. Siempre ha habido un intercambio de información con España”, agregó al ser cuestionado sobre si la SSPC tuvo conocimiento del operativo.

A todos los capturados se les imputó los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

SUPERVISIÓN EN ADUANAS: UIF Y LA FGR COLABORAN EN INVESTIGACIONES

En la operación española, las autoridades encontraron que, en un intento de reestructuración económica, el grupo criminal trató de traficar hasta 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura.

Según informan, la figura tenía como destino Tenerife. Al tener conocimiento de esta operación, las autoridades procedieron inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la Isla.

En cuanto a este significativo hallazgo, relacionado con la comercialización de mármol, piedra y otros materiales, el secretario federal confirmó una investigación en aduanas: “Ya se está trabajando también con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) [...] Y también con la Fiscalía General de la República (FGR)”.

POLICÍA NACIONAL ESPAÑOLA LLEVA A CABO OPERACIÓN SAGA

La operación Saga ha dado como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas en Europa.

La primera parte de este operativo culminó en mayo de 2024, con el desmantelamiento de la infraestructura en España del Cártel de Sinaloa y la intervención de mil 800 kilos de metanfetamina.

El comunicado de la Policía Nacional indica que “La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la operación Saga que supuso la intervención de mil 800 kilos de metanfetamina. Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante”.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
México en el Mundo

Localizaciones


España
México

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Cártel de Sinaloa

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

