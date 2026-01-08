Semar detiene a 7 presuntos miembros de Los Rugrats y asegura ‘narcolaboratorio’ en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó sobre hechos recientes en los que se detuvieron a siete personas y se aseguraron un laboratorio clandestino y una bodega, en el estado de Sinaloa.

Dentro del comunicado oficial, las autoridades detallaron que el inmueble presuntamente se utilizaba para la elaboración de drogas sintéticas y, en cuanto a los capturados, Infobae confirmó con fuentes federales que pertenecen al grupo criminal de Los Rugrats, un brazo armado de Los Chapitos, que es a su vez una facción del Cártel de Sinaloa.

TE PUEDE INTERESAR: Policía española detuvo a dos presuntos miembros del Cártel de Sinaloa: confirmó Harfuch

Es importante destacar que estas acciones de seguridad se realizaron en dos operativos diferentes.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE 7 PERSONAS Y EL ASEGURAMIENTO DEL NARCOLABORATORIO DEL CÁRTEL DE SINALOA

En la primera acción se localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino, dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado de Los Cedritos, localizado en Cosalá.