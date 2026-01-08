Semar detiene a 7 presuntos miembros de Los Rugrats y asegura ‘narcolaboratorio’ en Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, informó sobre hechos recientes en los que se detuvieron a siete personas y se aseguraron un laboratorio clandestino y una bodega, en el estado de Sinaloa.
Dentro del comunicado oficial, las autoridades detallaron que el inmueble presuntamente se utilizaba para la elaboración de drogas sintéticas y, en cuanto a los capturados, Infobae confirmó con fuentes federales que pertenecen al grupo criminal de Los Rugrats, un brazo armado de Los Chapitos, que es a su vez una facción del Cártel de Sinaloa.
Es importante destacar que estas acciones de seguridad se realizaron en dos operativos diferentes.
ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE 7 PERSONAS Y EL ASEGURAMIENTO DEL NARCOLABORATORIO DEL CÁRTEL DE SINALOA
En la primera acción se localizaron y neutralizaron un laboratorio clandestino, dedicado a la producción de metanfetamina en inmediaciones del poblado de Los Cedritos, localizado en Cosalá.
Las autoridades aseguraron y destruyeron hasta 500 litros de productos en cocimiento y diversos precursores líquidos y sólidos, entre los que destacan aproximadamente 200 litros de tolueno, 200 litros de alcohol bencílico, 180 kilogramos de sosa cáustica y 15 kilogramos de ácido tartárico, ente otros.
Para el segundo operativo, las autoridades localizaron y aseguraron una bodega de almacenamiento de drogas sintéticas, en inmediaciones del poblado de Las Tranquitas, en Culiacán. En esta zona, fueron asegurados siete presuntos infractores de la ley.
“Asimismo, fueron asegurados aproximadamente 1,000 kilogramos de producto terminado con características similares a la metanfetamina, aproximadamente 12 kilogramos de producto en seco con características similares a la metanfetamina, diversos precursores químicos, vehículos, armamento, cargadores y cartuchos de diferentes calibres”, explicó la Semar.
La dependencia de seguridad nacional indicó que tanto el laboratorio como la bodega contaban con extensas áreas de operación, materiales y accesorios para la producción de drogas sintéticas, siendo inhabilitados en su totalidad para evitar su reutilización.