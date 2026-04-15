Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional

Durante la llamada Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que esta alternativa está siendo evaluada por un comité científico integrado por instituciones como la UNAM, el IPN y la UAM . El objetivo es determinar si existen condiciones técnicas y sociales para avanzar en este tipo de explotación.

El estado de Coahuila se coloca en el centro de la discusión energética nacional tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posible implementación del fracking para la extracción de gas no convencional . La propuesta, aún en fase preliminar, abre un nuevo capítulo en la política energética del país.

La elección de Coahuila no es casual. Según el análisis preliminar, sus características geológicas y ciertas zonas con menor densidad poblacional podrían facilitar estudios más controlados sobre la viabilidad del proyecto.

DOS MESES DE ANÁLISIS CIENTÍFICO Y SOCIAL

El gobierno federal estableció un plazo de dos meses para que el comité científico entregue conclusiones sobre el uso del fracking. Este periodo será clave para definir si México abre la puerta a una técnica que ha generado debate global por sus implicaciones ambientales.

Sheinbaum fue enfática al señalar que la decisión no será unilateral. “No se va a imponer nada, todo dependerá del análisis científico y de la consulta con las comunidades”, afirmó. La declaración apunta a un enfoque más participativo, donde la aceptación social será un factor determinante.

Además del componente técnico, el proceso contempla escuchar a las poblaciones potencialmente afectadas. Este punto busca evitar conflictos sociales que en otros países han frenado proyectos similares.

ENERGÍA, SOBERANÍA Y MEDIO AMBIENTE

El trasfondo de esta discusión es la necesidad de fortalecer la soberanía energética de México. Actualmente, el país mantiene una alta dependencia de gas importado, principalmente desde Estados Unidos, lo que representa un desafío estratégico.

Sin embargo, el uso del fracking ha sido históricamente cuestionado por sus efectos en el medio ambiente, especialmente por el consumo intensivo de agua y el riesgo de contaminación. Ante esto, la presidenta aclaró que no se utilizarán métodos tradicionales altamente contaminantes.

“Se están evaluando nuevas tecnologías que tengan menor impacto ambiental”, puntualizó. Esta línea sugiere un posible cambio hacia prácticas más sostenibles, aunque aún en etapa de análisis.

UN PROYECTO EN FASE PRELIMINAR

Por ahora, el posible arranque del fracking en Coahuila se mantiene como una hipótesis sujeta a múltiples validaciones. No solo se requiere evidencia científica sólida, sino también condiciones sociales favorables para su implementación.

El proceso, según lo planteado por el gobierno, será gradual y basado en datos verificables. Esto implica que incluso si el dictamen es positivo, la ejecución no sería inmediata ni generalizada.

En este contexto, Coahuila podría convertirse en un laboratorio energético para el país, siempre bajo el escrutinio de expertos, autoridades y comunidades.