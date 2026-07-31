García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo

El anuncio se realizó durante La Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, donde el funcionario explicó que el arresto fue resultado de un operativo encabezado por elementos de la SSPC y fuerzas del Ejército Mexicano en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco .

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , Omar García Harfuch , dio a conocer la detención de Ramón Ángel “N” , conocido como ”R1” , a quien las autoridades identifican como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo .

Durante la misma acción también fue detenido Jesús Salvador “N” , alias ”El Chuy” , mientras que uno de los presuntos agresores murió tras un enfrentamiento con las fuerzas federales.

INVESTIGACIONES APUNTAN AL LÍDER CRIMINAL

De acuerdo con García Harfuch, las investigaciones de inteligencia permitieron establecer que ”R1” encabezaba un grupo delictivo con presencia en varios municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Uruapan, Morelia, Álvaro Obregón, Huandacareo, Tacámbaro y Tzitzio, además de operar en la zona metropolitana de Guadalajara, Valle de Juárez y otras regiones de Jalisco.

El funcionario explicó que las indagatorias permitieron reconstruir la estructura del grupo, identificar sus inmuebles, rutas de movilidad y el nivel de responsabilidad de sus principales operadores.

“Las investigaciones permitieron conocer la estructura, los mecanismos de movilidad, los inmuebles utilizados por sus integrantes y los niveles de responsabilidad de sus principales operadores. Mediante estas acciones se pudo identificar a Ramón Ángel N., alias R1, como uno de los líderes de esta organización. Dicho sujeto cuenta con antecedentes de investigaciones federales relacionadas con delincuencia organizada y ha sido considerado durante años como un operador relevante de este grupo criminal. En marzo del 2012, a Ramón Ángel N. se le adjudicó la jornada de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y Colima, así como municipios aledaños, llevando a cabo el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga en respuesta a un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, declaró.

EL MÓVIL DEL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Respecto al homicidio del alcalde Carlos Manzo, el titular de la SSPC señaló que las declaraciones obtenidas durante la investigación indican que algunos de los detenidos consideraron que existía “una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”.

Asimismo, indicó que los imputados relacionados con el caso ya fueron vinculados a proceso conforme avanzan las audiencias judiciales y que las investigaciones apuntan a que ”R1” fue quien ordenó y financió el ataque contra el edil.

Las autoridades también señalaron que la organización presuntamente encabezada por Ramón Ángel “N” estaría relacionada con actividades como narcotráfico, homicidios contra grupos rivales, extorsión, cobro de piso y tráfico de armamento.

OPERATIVO EN JALISCO Y GOLPE AL CJNG

Al explicar cómo ocurrió la captura, Omar García Harfuch detalló que los elementos federales fueron atacados por hombres armados que integraban el círculo de seguridad del presunto líder criminal, lo que derivó en un enfrentamiento antes de concretar las detenciones.

“Elementos de seguridad y protección ciudadana y de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizaron un despliegue operativo en la colonia Los Naranjos, en Atotonilco el Alto, Jalisco, donde fueron agredidos por sujetos armados del círculo de seguridad del R1 y al repeler la agresión derivado en un enfrentamiento donde uno de los agresores perdió la vida. En dicho lugar se realizó la detención de Jesús Salvador N., alias El Chuy, y Ramón Ángel N., alias el R1, quien cuenta con orden de aprehensión por el delito de homicidio. En estas acciones se aseguraron armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, vehículos, entre otros indicios. Los resultados que hoy presentamos representan un avance decisivo en el debilitamiento de esta organización criminal y permiten detener a uno de los principales responsables y al principal responsable del cobarde asesinato de Carlos Manzo. Con esta detención se combate la impunidad”, informó el funcionario.

Con esta acción, el Gobierno de México señaló que se logró afectar la estructura operativa de una célula presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos en otros hechos delictivos.