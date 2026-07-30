Morena rechaza que el ‘R1’, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, sea militante

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena rechazó que Ramón Ángel Álvarez Ayala ‘R1’, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, detenido en Jalisco, haya sido o sea militante de dicho partido político y agregó que no ha ocupado algún cargo dentro del movimiento. En un desplegado, Movimiento de Regeneración Nacional sostuvo que “en Morena no protegemos ni encubrimos a nadie, no tenemos contubernio con la delincuencia, por el contrario, los gobiernos emanados de nuestro movimiento actúan conforme a la ley mediante acciones como la Operación Enjambre, que ha puesto en manos de la justicia a 85 personas servidoras públicas de municipios gobernados por diversos partidos políticos”.

En ese sentido, exigió que la información periodística se maneje con rigor y responsabilidad, “particularmente cuando se pretende vincular al movimiento con personas que no son militantes ni han pertenecido en ningún momento al partido”. Además, reconoció y respaldó las acciones emprendidas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, para llevar a cabo esta detención.

DETENCIÓN DEL ‘R1’ El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala ‘R1’, quien fue señalado como el autor intelectual del homicidio del expresidente de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado en noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio durante los festejos del Día de Muertos.

Según García Harfuch, el detenido es señalado como el líder de “Los Rs”, una de las células criminales más violentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, así como en algunas zonas de Jalisco.

“Esta organización está relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga, afectando directamente a productores, empresarios y familias de la región”, detalló el secretario de Seguridad.

Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que con esta acción suman ya 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo. “Esta acción representa un avance relevante en la estrategia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión y debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, investigación y coordinación, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, expresó.