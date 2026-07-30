Grecia Quiroz da sus declaraciones por el arresto de ‘R1’ autor intelectual del caso de Carlos Manzo
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Tras el asesinato de Carlos Manzo se han realizado 31 arrestos; edil de Uruapan exige mantener la investigación
El 30 de julio, tras el arresto de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, se pronunció sobre el avance en el caso de su difunto esposo, Carlos Manzo.
Durante una celebración del Día de los Muertos del 2025 en Uruapan, Michoacán, el entonces edil, Carlos Manzo, fue asesinado en el evento público. Tras el incidente se han realizado 31 arrestos y severas acusaciones a políticos; sin embargo, las autoridades señalaron a Ramón Ángel como el autor intelectual del ataque.
La viuda de Manzo, la edil Grecia Quiroz, expresó que la justicia por el incidente había comenzado, pero le solicitó a las autoridades federales no dejar el rastro del resto de las líneas de investigación. En sus declaraciones, reconoció el trabajo del Ejército Mexicano y de los agentes federales de la Fiscalía General de la República.
‘Exijo una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias; por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación, empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley’ aseveró Quiroz, tras los informes del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Omar García Harfuch detalló que el detenido, conocido como ‘RI’, es parte de una célula criminal llamada ‘Los Rs’, la cual presuntamente puede estar vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).