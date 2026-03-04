Gobierno de CDMX desmiente cancelaciones masivas en reservas hoteleras para el Mundial 2026

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, negó la existencia de cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras rumbo a la Copa Mundial de Fútbol. Por el contrario, la mandataria aseguró que la ocupación se mantiene “prácticamente llena”. La mandataria precisó que, si bien algunas delegaciones que contemplaban jugar en la Ciudad de México cancelaron sus reservaciones al definirse otras sedes, estos casos no representan afectaciones relevantes. TE PUEDE INTERESAR: ¡Inicia la cuenta regresiva! Faltan 100 días para el Mundial 2026 en México “No representan absolutamente ningún problema, es muy importante que esto quede muy claro: no hay cancelaciones de que tengamos hoteles vacíos, prácticamente todo está lleno”, sostuvo. LA CIUDAD DE MÉXICO ESTÁ LISTA PARA EL MUNDIAL DE LA FIFA Tras encabezar la instalación del Gabinete de Coordinación con alcaldes y alcaldesas rumbo al Mundial, Brugada reiteró que la capital de México está preparada para recibir el evento y que su administración trabaja intensamente para garantizar a los visitantes “el mejor de los viajes y el mejor de los mundiales”. Dentro de su discurso, la jefa de Gobierno subrayó que la difusión de rumores responde a intereses que buscan proyectar una imagen negativa de la ciudad. “Eso no ayuda para nada porque hay a quienes les interesa que la Ciudad de México tenga una mala imagen, y esta información lo único que provoca es que la gente tenga dudas; entonces, por eso es muy importante que se aclare, ya sacamos un comunicado, la FIFA también lo va a hacer, la Asociación de Hoteles y todos coincidimos que lo que se dijo no es la realidad ni lo que pasa en la Ciudad”, destacó.

SECRETARÍA DE TURISMO SE PRONUNCIA ANTE SUPUESTAS CANCELACIONES MASIVAS En un comunicado difundido a través de redes sociales, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México aclaró que las versiones sobre las presuntas cancelaciones “no reflejan la realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional”. Hasta donde se ha informado, el Gobierno de la Ciudad de México se ha mantenido en estrecha colaboración con la FIFA México, HostCity, el Estadio Banorte, el sector hotelero y las autoridades federales y locales competentes. Se reiteró que, gracias a esta coordinación, se garantiza la correcta operación del hospedaje durante el torneo de fútbol. Asimismo, la Secretaría reiteró que los datos de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural de la jornada. TE PUEDE INTERESAR: Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos “Cabe mencionar que la Ciudad de México espera recibir turistas y visitantes no solo con boleto para los partidos sino además de los miles de turistas que querrán vivir el ambiente mundialista en la Ciudad de México, con una gran oferta enriquecida más allá del estadio, en plazas, museos, restaurantes, sitios históricos, entre otros”. REVISAN AVANCES DE PREPARACIÓN EN LA CDMX RUMBO AL MUNDIAL Este 4 de febrero en el Hotel Catedral del Centro Histórico se llevó a cabo una reunión con las principales asociaciones hoteleras de la capital, la cual estuvo encabezada por la secretaria Alejandra Frausto Guerrero. En la junta se registró la participación de presidentes y representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, así como directivos de importantes grupos hoteleros, además de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellas la Consejería Jurídica, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Policía Turística. “Durante la reunión se revisaron los avances en la preparación de la ciudad rumbo al Mundial 2026, incluyendo: obras públicas y mejora de infraestructura turística, estrategias de seguridad para visitantes, agenda cultural y ambiente mundialista en toda la ciudad, mecanismos de coordinación y difusión internacional, lineamientos de precios y de hospitalidad, y perspectivas reales del mercado de hospedaje”, dice el comunicado oficial.

Como conclusión, el sector hotelero y el Gobierno capitalino coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos. CIUDAD DE MÉXICO ESPERA RECIBIR A MILLONES DE VISITANTES POR EL MUNDIAL La capital del país espera una de las mayores afluencias turísticas de su historia con motivo de la Copa del Mundo 2026, respaldada por una infraestructura hotelera de más de 63 mil habitaciones distribuidas en alrededor de 800 hoteles, además de miles de opciones adicionales en la zona metropolitana. El estudio “Travel Insights: Football’s biggest event in 2026”, elaborado por Amadeus a partir de búsquedas globales de vuelos y datos del mercado turístico, revela un crecimiento superior al 35% en las búsquedas de viajes para el periodo previo al arranque del torneo. Asimismo, indica que el interés de viajeros internacionales continúa aumentando conforme se acercan los partidos y que las ciudades sede registran incrementos constantes en intención de viaje y reservas aéreas, reflejando una tendencia global positiva en la demanda asociada al Mundial.

TE PUEDE INTERESAR: La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 EN MÉXICO El torneo de 2026 será el más grande en la historia, con 13 encuentros programados en México y el partido inaugural el 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, consolidando al país y a la Ciudad de México como protagonistas del evento internacional. Además, la Ciudad de México marcará un hito al convertirse en la única urbe del mundo en albergar por cuarta ocasión una Copa del Mundo: en 1970, el torneo femenil de 1971, en 1986 y ahora en 2026, cuando el balón vuelva a rodar en territorio capitalino.

Publicidad