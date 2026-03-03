Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 3 marzo 2026
    Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos
    Boletos para el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca alcanzan precios superiores al millón de pesos en plataformas de reventa, reflejo de la alta demanda por el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. FOTO: ESPECIAL

La creciente demanda por asistir a la Copa del Mundo 2026, que tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ha disparado el mercado de reventa de boletos, donde algunas entradas para encuentros de alta demanda ya se ofrecen por cifras cercanas o superiores al millón de pesos

La expectativa por la Copa del Mundo de 2026, que tendrá partidos en México, Estados Unidos y Canadá, ha provocado un fuerte aumento en los precios de los boletos en el mercado de reventa.

De acuerdo con reportes recientes, algunas entradas para los partidos más demandados ya se ofrecen por cifras que superan el millón de pesos mexicanos, especialmente para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica.

La alta demanda por asistir al primer Mundial con 48 selecciones ha generado un fenómeno de especulación en plataformas de reventa.

TE PUEDE INTERESAR: La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio

En algunos portales internacionales se han detectado boletos que alcanzan aproximadamente 1.37 millones de pesos, equivalentes a más de 70 mil dólares, cifras que reflejan el enorme interés que existe por el torneo que iniciará el 11 de junio de 2026.

Demanda histórica y precios en aumento

El incremento en los precios está relacionado con el volumen récord de solicitudes de boletos. En las primeras fases de venta se registraron cientos de millones de solicitudes para los 104 partidos del torneo, lo que ha generado una competencia intensa por conseguir entradas para los encuentros más atractivos.

Además, el Mundial de 2026 marcará un precedente en la política de precios de la FIFA, ya que por primera vez se aplicará un sistema de precios dinámicos que permite ajustar el costo de los boletos de acuerdo con la demanda del mercado.

Esto ha provocado que incluso en las plataformas oficiales de reventa los precios puedan superar el valor original de las entradas.

Riesgos de fraude en la reventa

Ante el auge de este mercado paralelo, autoridades mexicanas han advertido sobre posibles fraudes en internet. Se han detectado sitios web falsos, ofertas engañosas en redes sociales y solicitudes de pago directo entre particulares que no garantizan la entrega del boleto.

Por ello, la recomendación es adquirir entradas únicamente a través de los canales oficiales de la FIFA.

En México, además, se trabaja en un sistema formal de reventa supervisado para reducir la especulación y proteger a los aficionados interesados en asistir a los partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo

Un Mundial con precios cada vez más altos

El crecimiento del mercado de reventa refleja el impacto global que tendrá el Mundial 2026. La FIFA prevé una asistencia masiva en los estadios y una demanda muy superior a la oferta de boletos disponibles.

En ese contexto, el precio de algunas entradas se ha convertido en una cifra comparable con el costo de un automóvil o incluso el enganche de una vivienda en México, lo que confirma el nivel de especulación que rodea al evento futbolístico más importante del planeta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Reventa
Copa Mundial de la FIFA

Organizaciones


FIFA

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que la entidad mantiene dinamismo en inversión industrial pese a la incertidumbre comercial.

Pese a la incertidumbre arancelaria de 2025, Coahuila consolida crecimiento industrial: Gobernador
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El partido señaló que el oficialismo en Nuevo León actuaría de manera coordinada para “presionar, desacreditar y tratar de intimidar” a la funcionaria.

PRI señala a Morena y MC por ‘persecución’ tras detención de Karina Barrón rumbo a 2027 en Nuevo León

Cotidiano. La intérprete de ‘Diamonds’ combina su faceta empresarial, la maternidad y las sesiones nocturnas en el estudio.

Rihanna vuelve al estudio y aviva rumores de nuevo álbum
Si tu fecha de pago coincide con el 16 de marzo, no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Pensión Bienestar: Conoce la razón por la que no habrá pago el 16 de marzo
true

Capos: Todos caen... o casi todos
Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio en 2017, al igual que otras familias de víctimas de feminicidio, se reunieron con autoridades del Poder Judicial.

Víctimas colaterales de feminicidio en Coahuila exhiben barreras en la justicia
Torruco fue diputado federal en la LXV Legislatura, cargo desde el que presentó más de 50 iniciativas.

Suma Harfuch a Miguel Torruco Garza: va a Subsecretaría de Prevención de las Violencias