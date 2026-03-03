Reventa dispara precios de boletos para el Mundial 2026 hasta el millón de pesos

La expectativa por la Copa del Mundo de 2026, que tendrá partidos en México, Estados Unidos y Canadá, ha provocado un fuerte aumento en los precios de los boletos en el mercado de reventa. De acuerdo con reportes recientes, algunas entradas para los partidos más demandados ya se ofrecen por cifras que superan el millón de pesos mexicanos, especialmente para el duelo inaugural entre México y Sudáfrica. La alta demanda por asistir al primer Mundial con 48 selecciones ha generado un fenómeno de especulación en plataformas de reventa. TE PUEDE INTERESAR: La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio En algunos portales internacionales se han detectado boletos que alcanzan aproximadamente 1.37 millones de pesos, equivalentes a más de 70 mil dólares, cifras que reflejan el enorme interés que existe por el torneo que iniciará el 11 de junio de 2026.

Demanda histórica y precios en aumento El incremento en los precios está relacionado con el volumen récord de solicitudes de boletos. En las primeras fases de venta se registraron cientos de millones de solicitudes para los 104 partidos del torneo, lo que ha generado una competencia intensa por conseguir entradas para los encuentros más atractivos. Además, el Mundial de 2026 marcará un precedente en la política de precios de la FIFA, ya que por primera vez se aplicará un sistema de precios dinámicos que permite ajustar el costo de los boletos de acuerdo con la demanda del mercado. Esto ha provocado que incluso en las plataformas oficiales de reventa los precios puedan superar el valor original de las entradas. Riesgos de fraude en la reventa Ante el auge de este mercado paralelo, autoridades mexicanas han advertido sobre posibles fraudes en internet. Se han detectado sitios web falsos, ofertas engañosas en redes sociales y solicitudes de pago directo entre particulares que no garantizan la entrega del boleto. Por ello, la recomendación es adquirir entradas únicamente a través de los canales oficiales de la FIFA. En México, además, se trabaja en un sistema formal de reventa supervisado para reducir la especulación y proteger a los aficionados interesados en asistir a los partidos que se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Un Mundial con precios cada vez más altos El crecimiento del mercado de reventa refleja el impacto global que tendrá el Mundial 2026. La FIFA prevé una asistencia masiva en los estadios y una demanda muy superior a la oferta de boletos disponibles. En ese contexto, el precio de algunas entradas se ha convertido en una cifra comparable con el costo de un automóvil o incluso el enganche de una vivienda en México, lo que confirma el nivel de especulación que rodea al evento futbolístico más importante del planeta.

