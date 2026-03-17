Reduce Gobierno federal adeudo con farmacéuticas a 5 mil mdp, informa Eduardo Clark

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/ 17 marzo 2026
    Reduce Gobierno federal adeudo con farmacéuticas a 5 mil mdp, informa Eduardo Clark
    El funcionario señaló que los pagos atrasados han disminuido de manera relevante en los últimos meses. CUARTOSCURO
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El mayor rezago, según el subsecretario Eduardo Clark, se concentra en IMSS Bienestar, mientras IMSS e ISSSTE se mantienen ‘al día’

CDMX.- El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que el Gobierno federal mantiene un adeudo de alrededor de 5 mil millones de pesos con empresas farmacéuticas, tras una reducción respecto de una deuda que, dijo, rondaba los 19 mil millones de pesos.

Al término de una ceremonia en la que Astrea Ocampo rindió protesta como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), el funcionario señaló que los pagos atrasados han disminuido de manera relevante en los últimos meses.

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Clark explicó que el pasivo referido incluye no sólo medicamentos, sino también servicios auxiliares asociados a esquemas integrales, y precisó que el monto pendiente se redujo desde un nivel cercano a 11 mil millones de pesos a menos de 5 mil millones.

De acuerdo con el subsecretario, en meses recientes se pagaron entre 6 mil y 7 mil millones de pesos del adeudo previo, como parte del proceso de regularización de compromisos con el sector.

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El funcionario indicó que el adeudo obedece a “algunos pagos de finales de la Administración pasada”, en referencia al sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

También sostuvo que la mayor parte de la deuda se concentra en el IMSS Bienestar, institución creada al final del sexenio anterior para sustituir al Insabi, y añadió que esa entidad “ha bajado a la mitad su adeudo, pero lo sigue teniendo”.

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En contraste, afirmó que el IMSS ordinario y el ISSSTE se encuentran al día en sus pagos y que ambas instituciones representan cerca del 70 a 75% de la facturación del sector.

En el mismo acto, Astrea Ocampo planteó una agenda para la AMELAF orientada, entre otros puntos, a impulsar la producción nacional de medicamentos, promover la entrada de biosimilares y genéricos, y fortalecer capacidades de investigación clínica, con diálogo con autoridades sanitarias y económicas.

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