Gobierno de Sheinbaum anuncia la simplificación de trámites con la eliminación de más de mil 700 procesos

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    Gobierno de Sheinbaum anuncia la simplificación de trámites con la eliminación de más de mil 700 procesos
    Se señaló que la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles ya opera en 105 municipios, permitiendo abrir pequeños negocios en línea mediante avisos de funcionamiento para actividades de bajo impacto. CAPTURA DE PANTALLA

Claudia Sheinbaum, explicó que esta estrategia ha permitido eliminar mil 711 procedimientos redundantes

El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha simplificado 3 mil 497 trámites federales, equivalentes al 60 por ciento de los procesos de la Administración Pública Federal, informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que esta estrategia ha permitido eliminar mil 711 procedimientos redundantes y reducir los requisitos promedio de seis a dos documentos.

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Peña Merino destacó que se trata de uno de los mayores esfuerzos de simplificación administrativa en la región y señaló que la meta es superar los 4 mil 500 trámites simplificados al cierre de 2026, para concluir el proceso en el primer trimestre de 2027.

Entre los avances resaltó la Ventanilla 24/7, un asistente digital con inteligencia artificial disponible en el portal gubernamental que ya acumula cerca de dos millones de consultas y permite realizar gestiones como la obtención inmediata de la CURP.

También informó que los registros civiles han reducido trámites y requisitos, facilitando la corrección y solicitud de actas de nacimiento desde cualquier entidad del país.

En materia económica, presentó la Ventanilla Digital de Inversiones, diseñada para agilizar autorizaciones federales, estatales y municipales. Además, recordó que los trámites federales deberán resolverse en un máximo de 90 días o se considerarán aprobados.

Finalmente, señaló que la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles ya opera en 105 municipios, permitiendo abrir pequeños negocios en línea mediante avisos de funcionamiento para actividades de bajo impacto.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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