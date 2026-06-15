Hay 20 prospectos de inversión para este año en Coahuila
Durante el primer semestre se han cerrado cinco inversiones, las cuales representan seis mil empleos
Este primer semestre del año hay cinco proyectos de inversión que se han concretado y representan seis mil empleos, mientras que hay otros 20 prospectos en puerta para Coahuila, de los cuales se espera que en la mitad de éstos se tome una decisión este mismo año, informó Sofía Delgadillo Díaz.
La directora de Promoción Económica y Turística Pro-Coahuila indicó que son cinco los proyectos que se estarán anunciando, entre ellos hay nuevas inversiones como expansiones, los detalles de las inversiones se estarán anunciando próximamente, la mayoría viene a las regiones Laguna y Sureste.
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“Considerando cómo ha estado el año y toda su dinámica, ha sido bueno porque se empezaron este 2026 y se están cerrando este mismo año, algunas son nuevas y unas de expansión”, aseguró.
Adicionalmente, en este segundo semestre hay 20 prospectos, todos en distintas etapas, unos iniciando, otros esperando a que anuncien la firma; todos de distintos sectores, sin embargo, traen algo de prisa y esperan que los cierres sean un poco más rápido.
“La mitad si tomaría la decisión este año y los demás son próximas visitas para 2027 u otros años, todos son de este año y algunos son expansiones”, aseguró.
Sobre el monto de inversión que representan, comentó que dependiendo del proceso en que se encuentren, algunos todavía no pasan información y otros apenas están armando su proyecto para ver qué van a instalar o que estarán reubicando de otras partes.
En este caso, los prospectos están interesados por todas las regiones, por ello, hay proyectos para la Laguna, Monclova y Centro, Piedras Negras y demás, entre otros.
Al ser tanto los proyectos de inversión como los prospectos de este año, añadió que las empresas estarán tomando decisiones porque ya no pueden espera.
SEMICONDUCTORES
Por otra parte, sobre el tema de semiconductores comentó que es un tema al que darán seguimiento este segundo semestre, por lo que se tendrá una visita enfocada para ver empresas y dónde entraría Coahuila en esta estrategia para acortar un poco el paso; además se está analizando empresas ya instaladas para ver cómo pueden integrar de una forma más rápida sus procesos a los semiconductores.
No obstante, añadió que tendrán una gira que estará muy enfocada a la promoción de Coahuila en el tema de semiconductores, están analizando en que eventos participarán, pues en algunos va directo el estado y en otros junto con la Secretaría de Economía Federal.