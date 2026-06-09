Gobierno de Sheinbaum presenta decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del mundial en la CDMX

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó el decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del Mundial 2026. Por lo que mencionó que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

Apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México como de los turistas visitantes, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales únicamente para el día de la inauguración del Mundial. Añadió que el decreto va dirigido a trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes, y recalcó que es para la Ciudad de México.

Afirmó que para los trabajadores de la Administración Pública Federal, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas. También se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen esquemas de teletrabajo. Finalmente se suspenden las clases para todos los niveles educativos. Agregó que el decreto emitido por Claudia Sheinbaum fue ya publicado el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación.

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