Gobierno de Sheinbaum presenta decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del mundial en la CDMX

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gobierno de Sheinbaum presenta decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del mundial en la CDMX
    Agregó que el decreto emitido por Claudia Sheinbaum fue ya publicado el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación. CAPTURA DE PANTALLA

Apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México, como de los turistas visitantes

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, presentó el decreto para trabajadores y estudiantes en el marco de la inauguración del Mundial 2026.

Por lo que mencionó que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que se establecen diversas medidas administrativas en el marco de la celebración de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/guerrero-suspende-clases-en-siete-regiones-por-el-paso-de-la-tormenta-tropical-boris-BE21253288

Apuntó que el decreto se emite con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los habitantes de la Ciudad de México como de los turistas visitantes, con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se plantea aplicar modalidades de trabajo no presenciales únicamente para el día de la inauguración del Mundial.

Añadió que el decreto va dirigido a trabajadores de la Administración Pública Federal, trabajadores del sector privado y estudiantes, y recalcó que es para la Ciudad de México.

Afirmó que para los trabajadores de la Administración Pública Federal, las dependencias deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas.

También se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen esquemas de teletrabajo.

Finalmente se suspenden las clases para todos los niveles educativos.

Agregó que el decreto emitido por Claudia Sheinbaum fue ya publicado el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Decreto
trabajadores
Copa Mundial de la FIFA

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Los tres partidos con registro nacional no superaron el umbral del 3 por ciento de votación.

Elección en Coahuila: Perderán PAN, PVEM y MC prerrogativas locales al no alcanzar 3% de la votación
Representantes magisteriales se reunieron con autoridades educativas este lunes.

Instalan mesa permanente de trabajo tras movilización de maestros en Saltillo; convocan a un nuevo paro para el miércoles
96% de iniciativas aprobadas en Cámara de Diputados son gubernamentales: Kenia López Rabadán

96% de iniciativas aprobadas en Cámara de Diputados son gubernamentales: Kenia López Rabadán
Claudia Sheinbaum Pardo, abandero a la Selección Mexicana de Fútbol previo a su participación en la Copa del Mundo 2026; en la ceremonia estuvieron Ivar Sisniega y Javier “Vasco” Aguirre.

Sheinbaum abandera a la Selección Mexicana rumbo al Mundial; Memo Ochoa recibe bandera
Acierto. La artista amplía su presencia internacional al formar parte de una de las franquicias animadas más exitosas de la historia del cine.

¡Será Lilypad! Confirma Disney a Belinda como la villana de ‘Toy Story 5’
Exigieron el regreso del GIEI y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército mexicano”.

Padres de normalistas de Ayotzinapa acusan ‘puerquero’ del Gobierno con líneas de investigación
Mantienen el cierre de caseta Tlalpan por 17 camiones de normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 desaparecidos; elementos de seguridad realizan inspección.

Los 59 artefactos explosivos de Tlalpan fueron hallados en transporte de padres de los 43
El abogado Isidoro Vicario, representante legal de los padres, denunció en Paseo de la Reforma que las autoridades detuvieron a alrededor de 16 camiones.

Denuncian retención de padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Tlalpan; planean iniciar hoy protestas