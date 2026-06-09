$!Guerrero suspende clases en siete regiones por el paso de la tormenta tropical Boris

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó la suspensión de actividades académicas y administrativas para este martes 9 de junio en siete regiones de la entidad como medida preventiva ante los efectos de la tormenta tropical Boris, fenómeno meteorológico que mantiene condiciones de lluvias intensas y riesgos asociados en gran parte del estado. La dependencia estatal dio a conocer la decisión mediante un comunicado oficial, en el que señaló que la medida responde a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, con el propósito de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias. La suspensión de actividades aplica para los niveles educativos públicos y privados, en ambos turnos, en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña.

SEG EMITE SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE CLASES ANTE LLEGADA DE TORMENTA TROPICAL BORIAS A GUERRERO En el documento difundido por la autoridad educativa se establece que la decisión fue tomada ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. “En atención a la recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, derivado de la tormenta tropical ‘Boris’, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, padres de familia y del personal en general, se suspenden las actividades académicas y administrativas en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro, Norte y Montaña, en los niveles educativos públicos y privados, en ambos turnos, para este 09 de junio del año en curso”, indicó la SEG. Asimismo, la dependencia recomendó a la comunidad escolar mantenerse atenta a la información oficial y activar las medidas preventivas correspondientes. “Recomendamos a la comunidad escolar tomar precauciones, activar los protocolos de seguridad y continuar informada a través de los canales institucionales”, añadió la autoridad educativa.

BORIS MANTIENE CONDICIONES DE LLUVIAS EN GUERRERO La suspensión de clases ocurre mientras la tormenta tropical Boris continúa desplazándose sobre territorio nacional y genera efectos en distintas entidades del país. De acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este lunes el sistema interactúa con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe. Estas condiciones favorecen lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como precipitaciones muy fuertes en Guerrero, principalmente en las regiones este y suroeste del estado. El organismo meteorológico indicó que las lluvias podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad en diversas zonas. SMN EMITE PRONÓSTICO PARA LA REGIÓN SUR-SURESTE Para Guerrero, Oaxaca y Chiapas se prevé cielo nublado durante gran parte del día, con lluvias de distinta intensidad según la región. El SMN informó que en Guerrero se esperan lluvias puntuales muy fuertes, especialmente en el este y suroeste del estado. Además, se prevén vientos de dirección variable de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora. En el litoral guerrerense también se pronostica oleaje de entre 2 y 3 metros de altura, condición que se suma a los riesgos asociados con las precipitaciones y el aumento de escurrimientos en zonas urbanas y rurales. Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco a templado en gran parte de la región, mientras que por la tarde prevalecerán condiciones cálidas y, en algunas zonas del noroeste de Guerrero, ambiente caluroso.

AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA METEOROLÓGICA ANTE LLEGADA DE BOROIS El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la tormenta tropical Boris continúa siendo monitoreada debido a su influencia sobre el territorio nacional. Asimismo, informó que la tormenta tropical Cristina se localiza al sur de las costas de El Salvador y, por el momento, no representa afectaciones directas para México, aunque permanece bajo vigilancia. Las autoridades estatales y federales mantienen el seguimiento de ambos sistemas y exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales, así como atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil para reducir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas.

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