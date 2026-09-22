Graduación de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes termina en pelea campal

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    Graduación de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes termina en pelea campal
    Batalla campal entre universitarios de la Universidad Cuauhtémoc, en Aguascalientes. VANGUARDIA

Videos en redes muestran la batalla entre graduados y asistentes que causó destrozos y múltiples heridos.

Un festejo universitario en Aguascalientes terminó en una batalla campal entre estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc y sus invitados. El enfrentamiento provocó múltiples personas lesionadas, destrozos dentro del salón de eventos y una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

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Decenas de asistentes se enfrentaron a golpes dentro del recinto durante los festejos de fin de cursos. Lo que inició como una noche de celebración derivó en una riña colectiva donde tanto jóvenes graduados como acompañantes se vieron involucrados en la pelea.

HUBO DESTROZOS CONSIDERABLES

Los destrozos materiales fueron considerables en el lugar del evento. Testigos reportaron mesas volcadas, cristalería rota y mobiliario dañado en diferentes áreas del salón, mientras los asistentes intentaban resguardarse o abandonar el sitio.

Las imágenes viralizadas en X y TikTok captaron el momento exacto en que los involucrados comenzaron a arrojarse sillas, botellas y vajilla como proyectiles. La violencia escaló rápidamente en las distintas zonas del inmueble.

SEGURIDAD PRIVADA DEL INMUEBLE FUE REPASADO

Por la cantidad de personas que participaron en el pleito, la seguridad del lugar fue repasada sencillamente. En las filmaciones se observa cómo los elementos del recinto no lograron contener a la multitud ni detener las agresiones.

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INVESTIGACIONES Y CUÁNTOS HERIDOS HUBO

Al menos un recién egresado resultó con heridas de gravedad, reportándose con un golpe contundente y descalabrado tras recibir el impacto de un objeto en la cabeza durante la batalla campal.

En cuanto al motivo, hasta el momento se desconoce la razón oficial que originó la discusión entre los grupos de jóvenes. Las autoridades locales no han emitido más información con las personas detenidas, mientras que la Universidad Cuauhtémoc tampoco ha fijado una postura pública sobre lo ocurrido.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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