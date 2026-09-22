Graduación de la Universidad Cuauhtémoc en Aguascalientes termina en pelea campal

Un festejo universitario en Aguascalientes terminó en una batalla campal entre estudiantes de la Universidad Cuauhtémoc y sus invitados. El enfrentamiento provocó múltiples personas lesionadas, destrozos dentro del salón de eventos y una intensa movilización de corporaciones de seguridad.

Decenas de asistentes se enfrentaron a golpes dentro del recinto durante los festejos de fin de cursos. Lo que inició como una noche de celebración derivó en una riña colectiva donde tanto jóvenes graduados como acompañantes se vieron involucrados en la pelea.

HUBO DESTROZOS CONSIDERABLES

Los destrozos materiales fueron considerables en el lugar del evento. Testigos reportaron mesas volcadas, cristalería rota y mobiliario dañado en diferentes áreas del salón, mientras los asistentes intentaban resguardarse o abandonar el sitio.

Las imágenes viralizadas en X y TikTok captaron el momento exacto en que los involucrados comenzaron a arrojarse sillas, botellas y vajilla como proyectiles. La violencia escaló rápidamente en las distintas zonas del inmueble.