Cofepris emite tres alertas sanitarias por robo de medicamentos; estos son los lotes que podrían venderse de forma ilegal

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    Cofepris emite tres alertas sanitarias por robo de medicamentos; estos son los lotes que podrían venderse de forma ilegal
    La alerta incluye los medicamentos Sinuberase y Neo-melubrina, notificados por la empresa Almacén de Drogas, S.A. DE C.V. Corte´sia

Se trata de medicamentos que requieren receta médica y otros que ya caducaron

CDMX.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió tres alertas sanitarias por el robo de medicamentos que requieren receta médica y otros que ya caducaron, pero podrían venderse ilegalmente en la vía pública o plataformas de comercio electrónico.

El ente regulador informó sobre el robo del medicamento Sydolil (Ácido acetil salicílico/Cafeína/Ergotamina) en la presentación de caja con 12 tabletas de 400/50/1 miligramos, lote 102910, que caducó el pasado 7 de julio de 2026.

La empresa Siegfried Rhein, titular del registro sanitario, reportó el robo. Además, para el consumo de dicho medicamento se requiere prescripción médica.

“La comercialización del medicamento robado representa un riesgo para la salud... se desconocen las condiciones de almacenamiento, transporte y manejo durante su distribución ilegal. Por ello, no es posible garantizar que el medicamento conserve su calidad, seguridad, eficacia y estabilidad, lo que incrementa el riesgo de presentar reacciones adversas o de que no produzca el efecto terapéutico esperado”, explicó la Cofepris.

ALERTA COFEPRIS DE LOTES DE MEDICAMENTOS ROBADOS

También emitió alerta sanitaria por el robo de los medicamentos Sinuberase y Neo-melubrina, notificados por la empresa Almacén de Drogas, S.A. DE C.V.

Sinuberase tiene presentación en caja con 20 ampolletas, del lote 5I132, y con caducidad para abril de 2027; en el caso de Neo-Melubrina, la caja tiene 10 tabletas de 500 mg, y el lote FMX0999, con caducidad para junio de 2028.

Finalmente, la Cofepris alertó sobre el robo de los lotes NV577602, NV577603 y NV580901 de condones de la marca Prudence Clásico, con caducidad para julio de 2030.

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