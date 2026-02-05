Grecia Quiroz celebra arresto de Diego Rivera Navarro por delitos de extorsión

El 5 de febrero, tras la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió que las investigaciones internas prosigan.

La alcaldesa de Uruapan señaló que los procesos de investigación deben incluir a quienes fueron señalados, en su momento, por Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Quiroz señaló que su esposo fallecido, previamente al homicidio, había señalado irregularidades en la administración; problemáticas de extorsión similares a las que se están investigando en contra de Diego Rivera Navarro.

En su publicación de redes sociales, Grecia Quiroz celebra los esfuerzos del Gobierno de México contra la corrupción y extorsión por parte de los funcionarios públicos.