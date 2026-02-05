Grecia Quiroz celebra arresto de Diego Rivera Navarro por delitos de extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 febrero 2026
    Grecia Quiroz celebra arresto de Diego Rivera Navarro por delitos de extorsión
    Grecia Quiroz celebra arresto de Diego Rivera Navarro por delitos de extorsión FOTO: CUARTO OSCURO | Fotógrafo Especial

En su comunicado de redes sociales, Grecia exige las investigaciones de Raúl Morón, Leonel Godoy y Nacho Campos, tras haber sido señalados por Carlos Manzo

El 5 de febrero, tras la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, exigió que las investigaciones internas prosigan.

La alcaldesa de Uruapan señaló que los procesos de investigación deben incluir a quienes fueron señalados, en su momento, por Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

Quiroz señaló que su esposo fallecido, previamente al homicidio, había señalado irregularidades en la administración; problemáticas de extorsión similares a las que se están investigando en contra de Diego Rivera Navarro.

En su publicación de redes sociales, Grecia Quiroz celebra los esfuerzos del Gobierno de México contra la corrupción y extorsión por parte de los funcionarios públicos.

TE PUEDE INTERESAR: Suma alcalde de Tequila acusaciones por extorsión, violencia política y apropiación del MUNAT

Sin embargo, aprovechó para agregar imágenes de quienes exige deben ser investigados por crímenes similares. En la publicación destacó a Raúl Morón, Leonel Godoy y Nacho Campos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Extorsiones
Investigaciones

Localizaciones


Michoacán

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Impulso económico

Impulso económico
true

Adán Augusto y Marina del Pilar, bajo la lupa de EU
La Fiscalía de Michoacán informó la detención de una pareja presuntamente implicada en el doble feminicidio de Cecilia y Alondra ocurrido en Morelia

Detienen en Michoacán a pareja vinculada con el feminicidio de Cecilia Yunuen y Alondra Socorro
Tras semanas de búsqueda de tratamientos y apoyo en redes, se confirma el fallecimiento de Lilia Márquez, hermana de la cantante Edith Márquez. Conoce los detalles aquí.

Fallece hermana de Edith Márquez, tras luchar contra el cáncer
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío cubrirá a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -10 grados, aguanieve, lluvias y evento Norte en estos estados
La iniciativa de CFE Telecomunicaciones busca erradicar la brecha digital en México mediante la entrega de tarjetas SIM con datos y llamadas sin costo para beneficiarios de programas sociales.

Internet Gratis... CFE ofrecerá chips con acceso gratis a internet; requisitos y forma de obtenerlos
Competencia. La actriz confirma su ingreso al reality de Telemundo y promete polémica, carácter y confrontaciones en la sexta temporada del programa.

‘No vengo a pedir permiso’: Laura Zapata se suma a ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo
La NFL confirmó que no habrá presencia de la Immigration and Customs Enforcement durante el Super Bowl LX, que enfrentará a Patriots de Nueva Inglaterra y Seahawks de Seattle, en un operativo de seguridad sin acciones migratorias.

NFL confirma que el ICE no estará presente en el Super Bowl LX