Grecia Quiroz denuncia acto inconstitucional por reforma electoral en Michoacán
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La nueva reforma en el Código Electoral de Michoacán les exige a los candidatos independientes 73 mil 196 firmas ciudadanas para participar en las elecciones
El 25 de junio, la presidenta municipal interina de Uruapan, Grecia Quiroz, se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar una acción inconstitucional en contra de los partidos independientes.
El Movimiento del Sombrero, partido político independiente fundado por el esposo fallecido de Quiroz, destacó por haber ganado las elecciones municipales de Uruapan, Michoacán, en el 2024.
Grecia Quiroz denunció que la reforma al Código Electoral de Michoacán afecta a los partidos independientes y restringe los derechos de los mexicanos a decidir quiénes deben representarlos. La reforma, presuntamente, fue aplicada para evitar casos de corrupción y que los candidatos tengan vínculos con el crimen organizado. La reforma impide que los aspirantes independientes compartan emblemas, colores o identidad gráfica, así como realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.
Según se ha informado, los candidatos deberán adquirir 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar su registro en una campaña por la gubernatura de Michoacán.
Ante la SCJN, se presentó Grecia Quiroz, acompañada de Julián LeBarón, aspirante independiente de Chihuahua, y de Carlos Bautista Tafolla, diputado local michoacano. Fueron recibidos por una comisión especial, intencionada a que los ministros reviertan los límites establecidos por el Congreso de Michoacán.