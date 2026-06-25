Grecia Quiroz denuncia acto inconstitucional por reforma electoral en Michoacán

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    Grecia Quiroz denuncia acto inconstitucional por reforma electoral en Michoacán
    Grecia Quiroz atiende a la SCJN Cuarto oscuro

La nueva reforma en el Código Electoral de Michoacán les exige a los candidatos independientes 73 mil 196 firmas ciudadanas para participar en las elecciones

El 25 de junio, la presidenta municipal interina de Uruapan, Grecia Quiroz, se presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar una acción inconstitucional en contra de los partidos independientes.

El Movimiento del Sombrero, partido político independiente fundado por el esposo fallecido de Quiroz, destacó por haber ganado las elecciones municipales de Uruapan, Michoacán, en el 2024.

Grecia Quiroz denunció que la reforma al Código Electoral de Michoacán afecta a los partidos independientes y restringe los derechos de los mexicanos a decidir quiénes deben representarlos. La reforma, presuntamente, fue aplicada para evitar casos de corrupción y que los candidatos tengan vínculos con el crimen organizado. La reforma impide que los aspirantes independientes compartan emblemas, colores o identidad gráfica, así como realizar propaganda conjunta o coordinar campañas.

Según se ha informado, los candidatos deberán adquirir 73 mil 196 firmas ciudadanas para validar su registro en una campaña por la gubernatura de Michoacán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reclama-grecia-quiroz-proteccion-a-rocha-moya-y-no-a-manzo-ojala-te-hubieran-protegido-de-la-misma-manera-AG20513267

Ante la SCJN, se presentó Grecia Quiroz, acompañada de Julián LeBarón, aspirante independiente de Chihuahua, y de Carlos Bautista Tafolla, diputado local michoacano. Fueron recibidos por una comisión especial, intencionada a que los ministros reviertan los límites establecidos por el Congreso de Michoacán.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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