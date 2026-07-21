Fallece la joven actriz Kaylee Hottle a los 18 años; apareció en las películas ‘Godzilla vs Kong’

De acuerdo con el testimonio de su padre, el percance ocurrió durante la mañana en el estado de Maryland , Estados Unidos. Joshua Hottle explicó en una transmisión en vivo que fue notificado cuando su hija aún era trasladada a un hospital, aunque posteriormente recibió una segunda llamada para comunicarle que no había sobrevivido.

La actriz Kaylee Hottle , reconocida por su participación en las películas Godzilla vs Kong , falleció este martes 21 de julio a los 18 años de edad. La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle , quien informó que la joven perdió la vida luego de verse involucrada en un accidente automovilístico.

Más tarde, el padre de la actriz confirmó los hechos al medio especializado TMZ , al que también explicó que tuvo que viajar desde Texas hasta Maryland, un recorrido de aproximadamente 2 mil 100 kilómetros, para realizar los trámites correspondientes tras el fallecimiento de su hija.

SU PAPEL COMO JIA LA CONVIRTIÓ EN UNA FIGURA MUY QUERIDA

Aunque su carrera apenas comenzaba, Kaylee Hottle logró ganarse el cariño del público gracias a su interpretación de Jia, personaje que apareció en las cintas Godzilla vs Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024).

Dentro de la historia, Jia es una niña que mantiene un vínculo especial con Kong, comunicándose con él mediante el lenguaje de señas, un elemento que dio mayor profundidad al personaje y que también reflejaba parte de la experiencia personal de la actriz.

En la trama, Jia vive en la Isla Calavera junto a la doctora Ilene Andrews, interpretada por Rebecca Hall, quien se convierte en su madre adoptiva. La conexión entre ambos personajes fue uno de los aspectos más destacados por los seguidores de la franquicia.

UNA JOVEN ACTRIZ Y REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD SORDA

La historia de Kaylee Hottle también fue significativa por su representación dentro del cine. Al igual que su padre y gran parte de su familia, la actriz pertenecía a la comunidad sorda, condición que nunca fue un obstáculo para desarrollar su carrera frente a las cámaras.

Su debut ocurrió cuando tenía apenas nueve años de edad, al participar en un comercial de televisión para una aplicación de mensajería diseñada para personas con discapacidad auditiva. Aquella experiencia abrió el camino para su llegada a producciones de mayor alcance.

Gracias a su trabajo en la franquicia de Godzilla vs Kong, Kaylee se convirtió en una de las actrices jóvenes más visibles en materia de inclusión dentro de Hollywood, al demostrar que el lenguaje de señas también podía ocupar un lugar importante en las grandes producciones cinematográficas.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones entre seguidores de la saga y usuarios de redes sociales, quienes recordaron el carisma de la actriz y la importancia que tuvo su personaje dentro del universo de los llamados Titanes.